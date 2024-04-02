佘詩曼飛杭州因人為因素Delay　忍唔住「爆粗」發洩

視后佘詩曼早前憑《新聞女王》成為無綫首位三屆視后，在內地人氣急升的她工作一個接一個，不時穿梭中港兩地工作，她前日（31日）在社交網上載一張在飛機的機艙內打卡，不過行程從一開始便遇上阻滯，更無奈到打上「爆粗」的Emoji表達心情。

佘詩曼留言透露航班一度延誤，終於順利到達：「Delay咗差唔多成個鐘，終於到喇～」有網民好奇問原因，又指杭州的天氣不錯，關心她為何會遇上阻滯。阿佘之後再在社交網的限時動態出Post，今次更想發火，見她的影片拍攝行李運輸帶，估計是在等行李，她寫道：「已經等咗半個鐘，我經理人又漏咗電話喺飛機！」

片中的佘詩曼鼓起泡腮，托住個頭，望向鏡頭一臉無奈，旁邊更加上「#$@&%*!」，以及一對公仔被扯面及流汗，以示當時的不滿心情。不少網民向佘詩曼送上安慰。

而佘詩曼早前獲邀為內地綜藝節目《無限超越班2》擔任「重要一角」，但阿佘最終因為檔期問題，不能答允演出，之前她一直都表示希望能夠度期擔任飛行嘉賓。現時終於成事，日前她飛到杭州，正正是準備為節目拍攝，不少粉絲於機場等候她，網民更希望阿佘可繼《新聞女王》後再跟高Ling同場交流鬥戲。

至於高海寧因同時要為無綫劇集《武林》拍攝而中港兩邊走，現時她已飛返杭州錄節目，於《武》劇中，她有不少打戲，不過今次節目《無》中，她與內地演員紀凌塵重演《消失的她》的一場戲時，竟被對方壓在地上，可能高海寧演得入木三分、表情發揮得太淋漓盡致，故網民、粉絲看了片後都戥她相當可憐。

其實節目中高海寧做學員之餘還兼任隊長，責任重大，她表示很愛操心，會像母親一樣為隊員考慮，她又隊員爭取演戲機會，但如今與紀凌塵合演的一場戲中，被指遭對方拖垮，網民都為她不值留言：「高海寧演技是真的很不錯，紀凌塵真的還需要好好提高一下自己，希望高海寧有時間也幫幫他吧！」、「高海寧演技一直都有目共睹的好，沒想法這次和紀凌塵搭檔，被拖後腿了。」