藝人朱智賢離開無綫成為「自由身」後工作不斷,除了繼續保持有幕前工作外,還瞓身挑戰KOL事業,現時她會不時拍片放上社交平台,展現出真性情,並收到很多網民正面的價,皆因她的片除了多元化及有趣味性外,亦不時會大晒美好身段,性感得來有美感,魅力十足。

愚人節,朱智賢當然亦不會放過整蠱粉絲的大好機會,她上傳了露出極大上圍和深長事業線的影片,配以性感的表情問到:「Do you think I’m sexy? Do you wanna see more?」然後一把穿衣服拉下來,原來她是把膝蓋併攏,然後塞進衣服裏,假裝豐滿的胸部,影片一曝光,粉絲們紛紛留言:「嚇死!」、「邊有可能無啦啦變大咁多?」、「愚人節快樂。」