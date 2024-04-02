新井萌花 G奶天使彈起

入得娛樂圈做藝人，梗係望自己有朝一日可以紅起嚟。雖然運氣呢樣嘢唔到你控制，但只要身上有過人之處，總有機會上位，好似獲封「陸上界之天使」嘅新井萌花，就憑一對彈力十足嘅G奶，彈到上大銀幕做女主角！

身材弗到爆

喺日本有好多體壇女將擁有極高人氣，好似撐杆跳選手今野美穗被譽為「運動場上的綾瀨遙」、人稱「舉重界有村架純」嘅八木佳苗、「冰上精靈」本田真凜等等。正因為咁，唔少女性運動員都獲寫真界垂青，包括曾獲藝術體操冠軍嘅中村果生莉、花式滑冰好手淺田舞，就連今日為大家介紹嘅新井萌花亦係一位田徑好手，曾經喺全國高中接力賽埼玉預賽取得第3名，證明好跑得！今年21歲嘅萌花，有一副無邪氣嘅可愛面孔，面上成日掛住燦爛笑容，夠晒陽光氣息！與此同時，阿妹嘅身材好有線條美，肉地結實，上圍對G奶飽滿豐盈之餘，質感天然，彈力非凡，難怪可以咁快喺寫真界上位喇！

成功做主角

新井萌花喺2021年投身寫真女優行列，當時已被業界睇好，被稱為「次世代之寫真超新星」同「青春活力之健康美BODY」，第一張寫真映像作品更一度躋身唔同銷售平台嘅排行榜冠軍！由於萌花嘅形象健美，觀眾緣又好，唔單止喺「Miss Young Animal 2022」獲得亞軍，亦喺「年度寫真偶像大獎2022」奪得新人獎！

除咗喺寫真界發展如意，萌花亦搵到從事演員工作嘅機會，事關佢唔止一次喺公開場合展現其搞笑同演戲技能，吸引到影視圈嘅注意，片約陸續有來，繼早前主演《Classy Princess》後，近排又以女主角身份拍攝電影《繼續努力！ 美咲》，真係好犀利！