葉泓聲獲羅志祥激讚　揭與王嘉爾識於微時

無綫扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》周日晚首播，當中「大坑小G」葉泓聲（Gordon）在節目中以羅志祥（小豬）的招牌「電臀」打響名堂，除了網民給予正評，小豬本尊亦有作出回應，在Gordon上載的表演片段留言打氣外，還轉發了Gordon的表演短片兼留言打氣謂：「不要害怕被別人否定，最怕的是，自己先否定了自己，勇敢的去享受舞台，我們一起加油。」對於獲小豬本尊親自打氣，Gordon大嘆「超乎想像」，相當感感動：「真係好開心，估唔到小豬真係注意到我，仲私信我為我打氣、鼓勵我，又讚我跳得好好，真係幫我注下咗一支好大嘅強心針。」

Gordon指除了小豬，郭富城、陳偉霆與王嘉爾也是他的偶像，一直好想去模仿他們。與偶像均甚有淵緣，曾於日本旅行期間偶遇小豬，當時由於太興奮，忍不住大聲高呼對方名字，小豬亦很親切地停下來與合照，令他開心至手震。至於郭富城是受啟發他18歲時加入Dancer行列，並為對方伴舞長達5年。

最令人意外的是，Gordon與韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）識於微時，二人為同校同學，因為喜歡跳舞而成為好友，Gordon大讚Jackson零架子：「佢係一個非常之好嘅人，去到依家佢所有嘅騷都會預位畀我睇，甚至乎會預埋我屋企人，佢紅咗都冇忘記身邊嘅朋友以及同學。」

此外，節目出街後網絡引起回響，當中憑「男神混合體」超強顏值、兼極速變聲變，扮演六位天王級歌手贏盡掌聲的「新會華Dee」陳柏曦，成為參賽者中的爆Reel王，短片上載短短一天已收穫逾63.9萬Views，總Like數高達逾9,000之餘，短片分享次數更高達1,460次。