同我哋一齊，喺邊度玩都咁開心刺激啦！（互聯網）

唔喺睡房曳曳，硬係要走到室外開戰，無非都係想享受戶外交歡嘅刺激體驗，只係過程有幾咁香艷？咁就要睇吓今日介紹嘅3部作品喇！不過大家睇還睇，千祈咪有樣學樣呀！

熟女要爽

每間四仔片廠都有自己嘅長青系列，好似MOFOS嘅野戰系列「Public Sex Adventures」正係其中之一。嚟到最新登場作《Public Sex Adventures #27》，今次唔係去到荒山野嶺曳曳，而係重金租咗間過萬呎豪宅，並喺屋前花園嚟個激烈交戰。由Blondie Fesser、Amy Amor、Harley Haze等多位巨乳熟女脫星參演，片中佢哋化身女強人，事業有成但感情生活枯燥，為咗滿足私慾，於是對男下屬落手。雖然劇情有啲牽強，但勝在激戰場面拳拳到肉，睇到人High爆！

天后上陣

索女想體驗野戰滋味，但又怕喺郊外冇安全感，如果好似Elegant Angel推出嘅《Natural #4》咁，喺海邊一間小屋由室內砌到室外，必定會有難忘嘅回憶。由Sid Knox執導，並搵來Blake Blossom、Alyx Star、Skylar Snow等天后級脫星上陣，雖然作品主打野戰初體驗，但係呢班天后個個都唔係初次野外交鋒，咁咪失去原意？導演大派定心丸，表示佢哋嘅演技同床技皆一流，唔單止演出羞澀味，仲為四仔迷帶來非凡官能享受。

狂野反應

喺四野冇人嘅郊外打野戰，除咗有自由奔放嘅刺激感外，更可以盡情地高聲大叫，講緊係Reality Kings製作嘅《Work Me Harder #5》，呢個憑住狂野高潮反應而著稱嘅四仔系列，今集由Angel Youngs、Khloe Kapri、Hime Marie等幾位新一代狂野派脫星演出，佢哋唔單止床上反應激烈，激凸嘅車頭燈更係睇頭十足，加上大隻猛男嘅強力衝刺，每秒鐘都係激情四射嘅肉體交戰！

碟評

野戰主題嘅四仔向來多捧場客，而喺屋前花園曳曳嘅場面亦有唔少，故此要吸引到四仔迷支持，一係好似《Natural #4》咁，搵嚟天后級脫星坐鎮，單係睇佢哋嘅演技同床技已經夠晒興奮，值回票價！至於《Work Me Harder #5》及《Public Sex Adventures #27》就喺劇情上花心思，值得一睇再睇！