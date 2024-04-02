李若彤爆曾患抑鬱症　流連墳場生活行屍走肉

「最美小龍女」李若彤近年長駐內地發展，雖然已年屆57，但基於平日做運動日子有功，以致長期保持弗爆狀態，昨日她於上海出席公開活動，席間分享多年來的心路歷程，並分享曾患上抑鬱症及情傷的往事。

李若彤透露抑鬱症早於2009年便開始發病，自言抑鬱如同恐怖情人般：「我們糾纏，像一對情侶，經歷過爭吵、冷戰到磨合、共處。」糾纏至6、7年前才平靜分手。談到抑鬱症的始源，她表示來自一段10年戀情：「活在很多傳統觀念強加給女性的枷鎖裏，活在八卦媒體的惡意解讀裏，活在大眾異樣的眼光，我開始懷疑自己，我真的很失敗嗎？」而受抑鬱症困擾，李若彤形容當時簡直過着非人生活，最嚴重時試過連續一星期足不出戶，宅在家裏不刷牙、不洗澡、連頭髮也不梳，但卻不會覺得自己很邋遢，更說：「我像個機械人一樣生活，除了基本維生的吃飯、睡覺與被迫呼吸，其他一切均與自己無關。」還表示也曾試過暴食，很愛吃瑞士卷的她竟藉此折磨自己：「我試過一口氣吞下兩整條瑞士卷，超過900克的分量。不是我覺得很美味，只是沒有意識的一口接一口塞進嘴裏，直到我的胃提出反抗，我又沒意識地全嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭！」

李若彤不諱言當時家人也不知到其病情，自己也沒有透露半點，最瘋狂的行為除了從家裏27樓的陽台往下看，還有在切水果時突然舉起水果刀，對着鋒利的刀刃說話，亦試過半夜一個人開車到墳場流連及發呆：「在那個非常接近死亡的地方，我又從機械人變成了一具行屍走肉。」

幸於最痛苦之時，她以健身拯救了自己的人生：「病情最嚴重的時候，只有在健身房，我能暫時擺脫麻木和痛苦，我從34歲開始有系統的保持健身習慣，從健身裏搶回自己身心的控制權，找到內心的平衡、生活秩序，我找到活力，就是活着的力量！」