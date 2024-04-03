星玄｜《金榜題名》有機會上大銀幕？鼠仔麥浚龍：絕對有呢個可能

今日係4月3日農曆二月廿五，肖鼠嘅朋友今日桃花旺，感受到另一半嘅細心體貼，甜在心頭。「鼠仔」麥浚龍（Juno）早喺2月底舉行《金榜題名》音樂會，Juno唔單只寫劇本，仲請嚟廿四味、王嘉儀在內一班歌手做嘉賓，仲有古天樂、梁家輝、林家棟同張家輝四大影帝聲演撐場，可謂星光熠熠。全個音樂會以社團人士同江湖事為背景，貫穿整個騷，對白同歌詞仲瘋狂爆粗，相當踩界，但仍然有大約6,000粉絲入場力撐，全場氣氛高漲。

由於音樂會有破格演出，令唔少樂迷開聲問：「幾時會有Part 2？」Juno坦承有單位力斟佢哋巡唱，不過礙於有其他工作計劃，所以未必成事。當問到會唔會將劇本拍成電影，佢就話：「都有人問我，佢本身已經係一個電影劇本，所以絕對有呢個可能，但未認真坐低傾囉。」Juno早前仲話同混血女友拍拖超過10年，雖然未有結婚嘅諗法，但耐唔中都喺Juno嘅社交網，見到女友親自炮製麵包美食畀佢，Juno又點會唔甜入心吖。

今日幸運星係山羊座，人緣運超好，有機會同心儀對象拉近距離。24歲嘅游嘉欣（游游）就係山羊座，呢位「A0女神」因為多次同林正峰合作而傳出緋聞，之後再傳出撻着圈外有米男友K先生，甚至發展到同居關係，但游游最終全部否認。

其實游游接受訪問嗰陣，講過渴望出Pool一嘗拍拖滋味，但亦都明白勉強冇幸福，游游你依家人緣運咁好，有機會同心儀對象拉近距離，出Pool有望呀。