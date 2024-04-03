【是日通勝】

農曆二月廿五

甲辰年 丁卯月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：整甲、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運急升，有賺外快機會，可望豬籠入水。

金牛座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

雙子座：為伴侶安排一次難忘約會，可令感情升溫！

巨蟹座：做事易迷失方向，有機會與別人發生爭執。

獅子座：謀事遇阻力，易進退失據，隨時陷入財困。

處女座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

天秤座：謀事要竭盡所能，不要一遇到挫折就退縮。

天蠍座：做人忌意氣用事，否則有機會招致財物損失。

人馬座：財運低迷，易因利益分配不均而跟某人爭執。

山羊座：人緣運非常好，有機會與心儀對象拉近距離。

水瓶座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

雙魚座：財運微跌，謹記理財需審慎，勿貪小便宜。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）兔 狀態差

鼠：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

牛：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

虎：財運稍遜，收入不多，內心有挫敗感。

兔：是日沖煞，身心疲倦，需要調整作息。

龍：做事遇到不少阻力，自信心備受打擊。

蛇：易跟伴侶有小摩擦，建議一人讓一步。

馬：工作運一般，不要把所有事情攬上身。

羊：財運呈下跌之勢，投資策略勿太進取。

猴：跟家人有商有量，理財方面不乏靈感。

雞：事業運欠佳，被上司針對，需自求多福。

狗：懂得做到老學到老，事業將漸入佳境。

豬：笑口常開，可改善人緣，好運自然來。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

催旺小孩讀書運

家有小孩，最希望他們讀書考試順利，讀書當然要靠小朋友自己努力，然而配合今年龍年的文昌方位，也可增加文昌力量，有望令小孩學業進步。

坊間常提及的文昌，傳說是一位神仙，稱為文昌帝君，原名張亞子，是書塾老師，被朝廷賞識當上文官，卻因得罪權貴而被調職武官，戰死沙場。死後玉帝賞其執掌文昌府，負責世人的學業及考試，與武昌帝關公齊名。現時仍有文武廟供奉文昌帝君，不少人會拜祭祈求子女考試順利。

四綠文昌星屬木，而綠色及數字「4」均代表木，2024龍年四綠星飛臨西北，如果住所西北方剛好是大門、小孩的睡房或書房，小孩今年的讀書運會明顯加強，不用太過操心。

因文昌屬木，而綠色及數字「4」均代表木，所以今年西北位置最適合放置四支水養富貴竹來催旺，如果不適合放置水種植物，也可以選擇綠色植物圖案的家居飾品，加以催旺。

如果小孩的書房或睡房位處西北，今年房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，當然，其他綠色物品，例如文昌塔或筆座等，都有助帶旺文昌星。