《I Will Always Love You》誕生50周年 雲妮翻唱即成神曲

已故樂壇天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)唱過冇數金曲,90年代翻唱的《I Will Always Love You》 更成為她一生中代表作之一。《I Will Always Love You》原本是美國鄉謠音樂女王桃麗芭頓(Dolly Parton)於70年代創作及主唱的歌曲,今年是該曲誕生的50周年。原來首歌經歷過很多波折。

首先回帶51年前的一個下午,當時仍是樂壇新人的桃麗一口氣連續寫了兩首歌,一首是輕快的《Jolene》,而另一首則是抒情歌《I Will Always Love You》,可惜翌年桃麗推出《I Will Always Love You》時未能獲得很大回響,直至18年後才被雲妮唱hit。桃麗早前於社交網站亦有提及今年是該曲推出50周年,她表示該曲在自己的心存在一個特別的位置,有年輕一輩的粉絲竟然留言回應「我從來都唔知首歌係你嘅。」

其實在雲妮未翻唱之前,已故巨星貓王皮禮士利(Elvis Presley)亦於歌曲推出1年後致電給桃麗表示希望可以將《I Will Always Love You》翻唱,桃麗表示當時自己好興奮並形容是「創作人最好的事」於是一口答應,但就在貓王準備灌錄前1晚,他的經理人卻向桃麗要求她將一半的創作版權分給貓王否則不會翻唱,桃麗即拒絕。雖然最終貓王唱唔成,但根據他的遺孀表示貓王曾於車廂內唱那首歌給她聽。

到了1992年雲妮侯斯頓在其主演的浪漫愛情片《護花傾情》(The Bodyguard)中以其震撼的歌喉翻唱該曲並令首歌大受歡迎,成為英美流行榜10多星期冠軍,並帶挈該片的原聲大碟亦暢銷全球賣出2,000萬張,成為史上最暢銷的電影原聲大碟之一。首歌亦令桃麗帶來超過1,000萬美元(約7,820萬港元)的歌曲版稅收入。根據一名音樂人指原來當初是《護》男主角奇雲高士拿(Kevin Costner)提議雲妮在片中翻唱該曲。