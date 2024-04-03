娛圈單打︱幸福唔怕晒　晒包要鬥快

「靚湯」湯洛雯下嫁視帝馬國明後，一直處於優哉游哉的上岸狀態，唔使開工之餘，仲頻頻呢度去、嗰度去。她日前在社交網大晒靚相，最吸睛之處唔係佢個靚樣，而係佢騷出的粉綠色H名牌包包！有指索價逾12萬元，非常富貴。

當然，網民最鍾意「憎人富貴厭人貧」，靚湯晒靚包，又引來議論紛紛。有網民認為，靚湯不嬲「港女格」，晒包兼晒命係指定動作；又有網民攞佢同另一視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳比較，指大家都係港姐出身，人哋仲係冠軍添，但都冇好似靚湯咁鍾意炫富，反而十分慳家，甚少名牌加身，平易近人得多。

講真，名牌包包，係女人都鍾意，靚湯又好，陳凱琳也罷，十幾萬元一個包包，唔靠老公，只靠自己，一樣買得起。何況兩位視帝都係出名錫老婆，就算馬明送名牌包包畀靚湯，都好正常啫。又唔係偷，又唔係搶，網民咁都有得批評，都真係好得閒！

話時話，馬明不嬲「好仔」，唔止錫老婆，仲好孝順，最可貴係手執大把「磚頭」！早前馬明生日，靚湯一展廚藝，在家中廚房為老公整生日蛋糕，淨係廚房都大過人，二人的愛巢價值逾2,000萬元；早年馬明亦以2,000多萬元購入太古城單位跟家人同住，加上一直有買樓收租，淡淡定有錢剩！靚湯果然有眼光！

不過靚湯都好本事，早於2019年已被爆斥資4,500多萬元，購入馬鞍山逾2,000呎豪宅與家人同住，可見靚湯本身都甚有家底。試問住得起幾千萬元靚樓，買個十零萬元包包，算得乜呢？貧窮限制想像，只係網民大驚小怪啫。