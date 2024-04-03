李亞鵬聽到「王菲」硬晒軚　尷尬回應畀粉絲鬧爆

樂壇天后王菲前夫李亞鵬，近年雖然飽受債務困擾，但生活依然相當寫意，不時被粉絲喺街邊巧遇求合照。日前，有粉絲巧遇到佢求合照之餘，李亞鵬仲相當熱情咁主動拎起手機自拍合照。不過粉絲突然「真情剖白」表示自己都係王菲粉絲時，李亞鵬表情亦變得相當尷尬道：「不該說的名字就別說了。」

隨着片段曝光，事後李亞鵬亦喺直播中坦誠，對方無預警嘅自認「王菲粉絲」簡直令佢措手不及，並搞笑自嘲：「居然也有讓我接不上的時候，我真的不知道該怎接，我是應該表現出驚訝還是驚喜呀？」而李亞鵬嘅解釋亦引嚟唔少網友批評道：「自己剛直播帶貨時為求流量可是三不五時蹭前妻的，自己主動cue前妻！」、「軟飯硬食，第一名～另外他現在賣茶，真的是很適合他。」、「王菲：我這個人最怕的就是做作（的男人）」、「王菲的粉絲就不會跟李亞鵬去合照。」

事實上，王菲同李亞鵬9年前閃電離婚，當時仲對外表示未來仍係家人關係，但離婚主因就未有多提，直到之後李亞鵬上節目受訪時，先首度開腔承認離婚同經濟狀況有關，直言同王菲結婚時曾有6年都係零收入，令主持人驚訝道：「6年沒有收入？當時你還要養家餬口，是否有過擔心或是害怕？」李亞鵬則回道：「所以我離婚了。」令現場一度陷入尷尬氣氛。