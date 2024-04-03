Taylor Swift首度打入《福布斯》10億美元富豪榜　

國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）每年都會公布「全球富豪排行榜」，其中美國天后Taylor Swift今年以11億美元（約86億港元）身家首次上榜，正式成為10億美元（約78.2億港元）身家的藝人。

現年34歲的Taylor過去1年憑住世界巡迴演唱會《Era Tour》而瘋狂吸金，她亦成為首位名人單靠歌曲及巡唱不靠其他「副業」而登上「10億美元富豪」之列。除了Taylor之外，前NBA球星「魔術手」莊遜（Magic Johnson）以及法國知名設計師Christian Louboutin今年亦首度打入「10億美元富豪榜」。此外，憑「副業」而瘋狂吸金的美國另一天后Rihanna今年的身家已高達14億美元（約110億港元）排第9位。而近日她公開自己親自上陣的性感內衣廣告照，剪了短髮的她繼續大晒性感！

至於最富有的演藝界名人就是《星球大戰》（Star Wars）美國知名導演佐治魯卡斯（George Lucas），他目前的身家估計高達55億美元（約430億港元）。現年79歲的他早於1997年已打入「10億美元富豪榜」，2012年他以40億美元（約313億港元）將自己的公司「魯卡斯影業」賣給迪士尼，因而令他的身家暴漲。而僅次於魯卡斯排第2位就是他的導演拍檔史提芬史匹堡（Steven Spielberg），他的身家高達48億美元（約375億港元）。此外，另一金像獎導演彼得積遜（Peter Jackson）、真人騷女王Kim Kardashian、美國唱片大亨Jay-Z以及名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）等今年繼續榜上有名在十大位置。