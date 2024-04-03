最多農藥水果名單出爐　附正確清洗方法

每年美國環保組織Environmental Working Group（EWG）都會發布蔬果殘留農藥名單，今年最新檢測報告《2024年農產普寧購物指南》已於日前公布。滋味酸甜，甚至是不少港人摯愛的士多啤梨連續9年蟬聯冠軍，成為最骯髒水果之首。究竟要怎樣清洗水果，才能有效去除蔬果的泥沙、殘留農藥，甚至是蟲卵呢？以下為大家搜羅了坊間流傳的洗水果方法。

無論何種水果，進食前的第一步便是以流動水沖洗，即便是橙、奇異果、香蕉等剝皮食用的水果，也建議先清洗再去皮食用，避免誤食髒東西。初步清洗後，建議用水沒過水果並浸泡10至20分鐘，然後不定時攪動及換水3次，可幫助軟化並溶解水果表面可能殘留的農藥及薄蠟。完成浸泡後再次沖水，將殘留農藥沖走。農藥可分為接觸性農藥和系統性農藥，系統性農藥噴灑於農田裏，農作物可經氣孔與根系吸收農藥，建議去除蔬果的根蒂再食用。此外，坊間亦流傳以下的進階方法。

1.軟毛刷

表皮凹凸不平的水果較容易殘留農藥，特別是凹陷位，單靠指腹難以清洗，這時可利用軟毛刷刷洗，刷毛能深入蔬果表面的細微縫隙，更有效地去除堅固污垢，增強清洗效果。

2.食鹽、小蘇打粉

不少人用食鹽或小蘇打粉浸泡以洗滌水果的習慣，一來鹽水具有一定的殺菌效果，可以幫助去除水果表面的一些細菌和微生物；二來鹽水可令蟲卵、蛀蟲更易掉落。不過鹽的濃度不宜太高，否則會形成滲透壓讓農藥進入蔬果中。至於蘇打粉則屬弱碱性，能降解部分酸性的農藥。

3.活氧水

活氧水是天然的強效消毒劑，有強大的氧化能力，能切斷農藥分子中的強極性鍵，並將其分解成較小的分子結構，然後進一步降解並揮發或溶於水中。此外，它還能有效殺滅各種微生物，如細菌和病毒。最重要的就是不會改變水質酸鹼度，也不會影響食材口感，因此可以用於處理所有蔬果、海鮮、肉類等食材，也可為煮食用具及餐具消毒。

4.果蔬清洗劑

近年流行使用果蔬清洗劑洗滌蔬果，主要由介面活性劑、乳化劑、香精、色素、酸或碱性物質、生物酶、抑菌物質等成分組成。清洗劑中的介面活性劑、乳化劑等成分，能夠分解油污、殘留農藥，將難溶於水的物質變成可溶於水的乳化物，繼而通過流水和搓揉將其去掉。生物酶可使農藥化學鍵斷裂，從而使農藥失去毒性。不過使用這些產品後，一定要清洗乾淨，否則反而會污染蔬果，吃進更多化學物。