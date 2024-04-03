台灣地震︱周杰倫報平安余思霆屋企冧櫃　蘇皓兒原機折返

台灣花蓮今日（3日）發生7.5級地震，截至中午12點前強震致4死97傷，知名景點落石砸中多人，就連本港有市民亦感到震感！多位藝人就被今次地震波及，當中身在台灣嘅台灣天王周杰倫，就晒出光圈照，雖然咩都睇唔到，但係佢就打上「晃到不行」、「平安」，太太昆凌就簡單寫上「希望大家平安」嚟分別同大家報平安。

台灣歌手楊丞琳自爆嚇到唔敢繼續瞓覺，仲驚到連阿媽屋企都唔敢：「連去母親家的勇氣都沒有明明距離這麼近」並表示不停聽到救護車、消防車聲：「希望災情降到最低，大家都平安無恙」。被網友封為「地質學家」嘅炎亞綸，於地震後第一時間發文關切所有人：「大家還好嗎？」仲喺留言區爆粗口寫道﹕「MTxK」心情相當驚慌失措。

相反同樣身在台灣老家嘅前華姐余思霆，佢就晒出家中多個矮櫃倒塌嘅凌亂照，留言：「家裏人都沒事 花蓮的老家有點小意外 但家人都安全 謝謝大家的關心 希望沒有傷亡」正身在台灣嘅藝人蘇麗珊，則上載室內相，指自己尋日先啱啱抵埗台灣即遇地震：「昨天晚上到了台北 第一次遇到地震 仲以為自己發緊夢 好似搭緊架船喺好大浪嘅海上面咁 書架上面啲嘢都搖到郁嚟郁去 之前仲好糾結要唔要自己住酒店 好在因為怕自己一個瞓搵咗間airbnb 房東係個媽媽 我仲喺床上面呆咗諗緊咩事佢即刻嗌我起身 我哋同佢隻狗狗攬埋一齊先無咁驚 希望在台灣的人都安全」

受台灣地震影響，機管局今早表示兩班由香港前往日本沖繩那霸機場的航班需要折返，當中就有長腿女神蘇皓兒喺機上，佢晒出高空照，指自己要原機折返，平安要緊。

而馬來西亞女神林明禎則發文，為台灣集氣：「天佑台灣 希望大家都平安 剛得知台灣大地震，震央在花蓮，看到了好 多花蓮災情的畫面 天佑台灣，希望大家平安 大家要多加留意，一定小心」台灣歌手劉若英、新加坡歌王林俊傑（JJ）、林心如、小S（徐熙娣）、王力宏等都紛紛發文，呼籲大家要小心。