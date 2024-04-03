【簡潔生活學】主持新體驗

自從上個月嘗試做電台節目嘉賓主持後，我發現自己原來對主持這個工作很有興趣。雖然年少時曾幻想當DJ或主持人，但由於自己不是讀相關科目，所以對這門工作，一直充滿好奇心，沒想過「人到中年」能夠遇上難得的機會，一嘗當電台主持的滋味，邊做邊學，可說是成就解鎖。

不過，喜歡挑戰的我，當然想再下一城，所以我決定試試做串流平台的主持人！

雖然之前我們收納公司頻道都有拍攝一些短片，主要介紹整理收納的技巧、生活小知識等等，但屬於小型製作，經過幾年時間，我覺得是時候作出改變，所以與團隊商量，不如嘗試拍攝一些清談形式的影片，例如邀請嘉賓，一齊傾吓收納或者人生哲理等等。

所以我們的團隊與一個媒體製作公司合作，首集便邀請了趙頌茹（YU）擔任嘉賓，其實我一直很欣賞她，知道她曾經歷一段不愉快的婚姻，但她很堅強，在感情上作出斷捨離，捨棄不值得留戀的人，勇敢當單親媽媽，獨力照顧兩個女兒。

至於拍攝當日，第一眼見到阿Yu，皮膚白白身材高䠷，估不到原來她已經41歲，感覺仍然很少女，還迷倒我一位男同事。

在節目中，我們除了分享整理收納的知識、更大談女人及子女經，從言談間，發現她很聰明而且思想成熟，我絕對相信她是一個很稱職的母親。若果大家想知道更多內容，可收看明晚在MCM收納頻道的首播，希望各位會喜歡，也歡迎留言給我們意見。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial