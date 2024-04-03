台灣地震︱小嫻搭高鐵斷電急煞停　車廂漆黑一片畫面曝光

台灣花蓮對出海域今日（3日）上午7時58分發生黎克特制7.5級強震，令全城關注，地震當下人在高鐵上的女星小嫻（黃瑜嫻）也發文透露地震一刻人在搭高鐵，列車登時停下、斷電，車內一片漆黑，她表示：「希望大家平安」。網紅一隻阿圓也在社交網發文表示：「地震太大被震醒，好，現在直接起床還是回去繼續睡...」網友回覆：「超級可怕嚇到不敢睡，昨天晚上已經搖一次！」而國光女神梁云菲也透過限時動態回報家中災情，照片中只見原本靠在牆邊的透明收納盒，因為強烈搖晃導致散落一地，現場看起來十分混亂，所幸未傳出其他意外，但可怕的震度讓她哀號：「X！我住18樓！」

而台灣金曲歌后魏如萱發文指自己直頭企唔穩，屋企入面玻璃碎晒，仲嚇到胃痛：「站都站不住，地震越搖越大，放在架上的東西都被晃到地上了，我聽到玻璃碎掉的聲音，一陣混亂卻甚麼都不能做，只能發出『啊！啊～啊啊～』這種毫無意義但能釋放一點恐懼的聲音，房子突然變得好軟，我走過去扶著牆，堅硬的牆壁怎麼變成波浪一樣，我也好軟，好暈，嚇得胃好痛。手機拿起來馬上訊息給老師，還好路易和同學們在公園踢球，他們應該就沒那麼害怕了。你們都還好嗎？一直都還有餘震，大家要小心注意安全，走在外面也盡量走裏面騎樓，怕高處有甚麼建築物的磚瓦掉落。」