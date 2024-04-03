Edan忍不住了　公然胸襲「大表波」

人氣男團MIRROR今日（3日）啟程前往三藩市，為稍後舉行的美加巡迴演唱作準備，近百粉絲一早到機場守侯送機，當中以兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲最多，據知有粉絲更早於昨晚8時已抵達機場，爭取有利位置見偶像。約早上11時10分，12子先後乘七人車抵達機場貴賓室，現場粉絲爆出尖叫，又大叫偶像名字，眾人先跟跟粉絲打招呼及給予傳媒拍照。陳卓賢（Ian）表示沒甚麼特別準備，又表示今早約6時才執行李，身旁姜濤即驚訝表示：「今朝先執？」，Ian笑謂：「所以我應該會帶漏嘢，不過我好少嘢。（帶埋機去錄音？）真係有喎，你又知嘅？勁喎。」問到二人有否吃過早餐？姜濤即擰頭表示還未：「上飛機再食（食幾個餐？）正常食得喇。」

「教主」Anson Lo 與李駿傑（Jeremy）最先到達機場，雖然近日忙拍電影故略帶疲態，但教主仍保持笑容向「神徒」（粉絲暱稱）派心心，他笑言會趁機長途機補眠，故今次不會吃太多飛機餐。提到Jeremy日前爆Seed一事，他解釋是為大家安全著想：「當時見有Fans撞到架車倒後鏡，見佢好似冇嘢咁，鍾意我哋係一件事，但我覺得大家應該要照顧好自己身體。（Stanley爆你打麻雀時會好惡？）係呀，我下次會鬧佢，可唔可以鬆章畀我，哈哈！」

王智德（Alton）則跟楊樂文（Lokman）一起抵達。提到Alton較早時於社交網限時動態發文寫道：「以後邊個 ig story 密友我即block，今日開始。Please stop harassing me!」，他解釋有人經社交網發布一些惡意訊息給他：「因為系統上令你冇得避免唔睇，有啲人就用呢個方法去講一啲唔係幾好、滋擾性嘅嘢。」他坦言心情受影響才會發文：「有頭髮邊個想做瘌痢？我都唔想咁樣講嘅。」不過對方發布的內容則不便透露，又指發文後要開始執行李，沒時間再理會。

至於剛完成電影拍攝的江𤒹生（AK）就跟隊友邱傲然（Tiger）一同抵達，AK高興表示自己戲份前日已完成，昨日忙於綵排及執行李：「通咗兩日頂，OK啊冇事，喺飛機瞓。（趕住出發前拍晒？）唔想阻劇組太多時間。」提到見他們的行李中包括樂器？AK指是巡唱時會用到，問到今次行程會否順道拍攝其他節目或錄音？他説：「我未必，因為嗰邊我哋仲有啲訪問要做，都問緊有冇多啲時間，爭取Me time。」提到隊友Ian帶同錄音設備方便隨時作曲，屆時會否向他邀歌？AK説：「佢帶得嘢佢又自己嘢忙，唔搞佢。」

柳應廷（Jer）與陳瑞輝（Frankie）一起到達，問到二人有否為新歌《Day Zero》排舞？Jer即搞笑説：「排好啦！好有型嘅跳舞，大家期待吓！」隨即擺出跳舞姿勢，並自稱「舞王」，相當搞笑！Frankie則表示有機會於巡唱中表演《Day Zero》，叫大家拭目以待。

最後呂爵安（Edan）與「大表波」邱士縉（Stanley）雙雙到達，提到Edan新歌《油麻地莎士比亞》推出後，獲ERROR成員何啟華惡搞改歌詞，他笑指對方以「底褲」入詞很不雅，又表示有留意網民的二次創作，更即席清唱：「多麼想當你的老泥，天天要都要被你捽。」身旁Stanley 即表示有聽過由經理人花姐創作的版本：「多麼當你的魚旦，天天都要被你拮。」另問到他的強勁胸肌是否健在時，Edan即趁機抽水摸Stanley胸肌檢查，Stanley表示近日有積極操練，因擔心當地的酒店沒有健身室：「上次去英國第一間酒店都冇Gym room」。