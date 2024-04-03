本日日本：精製便便盒　竟然可以咁用……

來自日本廣島、有54年歷史的品牌Castem專門利用鋼鐵鑄造各式各樣生活擺設及用品，最著名必定是「鋼鐵香蕉」和與《鋼之鍊金術師》合作推出的「阿爾的大酒杯」。最近品牌又有新搞作，與時尚品牌BEAMS Hiroshima合作推出一款名為「Unteria」的盒子，特別之處係採用了搶眼的便便造型！此盒子一共有三款，分別以黃銅（金色）、不銹鋼（銀色）及樹脂（橙色）來炮製，使用方式悉隨尊便，內裏可放入香薰、蠟燭、蚊香、小物等，表面的三個圓形小洞可讓香氣和光線穿透出來，有創意又實用。其中黃銅款及不銹鋼款更有可拆除的勾子，能鈎住線香或蚊香，使用方便兼安全。黃銅款經過長時間使用會呈現帶有古董味道的黃色，不銹鋼款有防鏽作用，而樹脂款看起來較有現代感，不同家居設計都可以找到合襯之選。早前Unteria 發起了集資活動，原本截止日期為6月初，因現已超過預計要集資的金額，確定會在7月發貨，有興趣的話可以早鳥優惠購買，能以85折至9折的優惠價入手。黃銅、不銹鋼及樹脂款售價分別為33,000日圓（約HK$1,716）、22,000日圓（約HK$1,144）及16,500日圓（約HK$858）。