鮮娛糧｜陳嘉倩着瑜伽褲玩「禪柔」被插意淫　即刪Po驚萬箭穿心？

前新聞主播陳嘉倩離開無綫後，一直經營社交網做KOL，不過一班90後B主播孫雪祺和林婷婷等相繼登場，人氣有所滑落。不過陳嘉倩好勝心強，又現新招在社交網分享首次做禪柔運動（gyrotonic）的短片，竟然惹起網民評論，她更一度刪Post！

陳嘉倩昨日（2日）在社交網分享首次做禪柔運動（gyrotonic）的短片，片中所見，身穿瑜伽服的她，全神貫注地坐在禪柔運動器材進行拉筋伸展動作，鏡頭由背面開始影住陳嘉倩每一下俯身向前伸展狀態，結果有不少人留言稱感覺意淫，甚至產生了性聯想，結果影片很被刪除，但依然成為熱討！

其後陳嘉倩在社交網限時動態出po解釋事件，她稱只不過是想分享首嘗gyrotonic呢項運動：「如果要心邪去看也沒有辦法喔，社交網只因排版問題刪除，片段在我的另一平台仍有，大家喜歡可以上去看。」

長腿女神連詩雅（Shiga），去年4月與陳家樂結婚，並在今年2月宣布造人成功。日前Shiga就在社交網上載短片，更寫上「返工 vs 收工的23周肚肚」，片中可見「返工mode」的她，展示「BB隱身大法」，不僅成功隱藏孕肚，更對着鏡頭行catwalk兼擺出各種pose，步伐亦相當輕盈，看不出已懷孕23周。

之後變成「放工mode」的她，換上貼身裙，孕味立即浮現，見她肚凸凸勁開心，但身形和手腳依然纖幼，絕對是「肥B不肥人」，她指之所以能夠遮着肚仔，全靠衣服厲害。而一眾圈中好友包括陳奐仁、黃翠如、吳若希、龔嘉欣等，均留言大讚她Fit爆和最美孕婦。