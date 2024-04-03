張頴康設計動作　眼神嚇人扭曲肢體勁到位

黃智賢在無綫劇集《逆天奇案2》中有連場追車、打鬥、槍戰戲，現年56歲的他身手依然靈活，他笑說：「平時都有做開運動，但係打戲要即時度、即時做，所以都幾有挑戰性，感覺都有少少吃力，因為有時要好短時間做動作 ，都有NG，盡量展現出角色英勇。」Ben透露有場追車打戲足足拍了一天，特別感謝武指的幫助：「武指會因應我哋體能度啲招式，拍出嚟效果好似好打得咁，但現場都知道其實有啲笨手笨腳。同埋當時都拍得幾辛苦，因為天氣都好熱，依家睇到成果拍得咁好，覺得辛苦都係值得！」

容天佑同樣指該場槍戰戲拍得好辛苦：「拍攝當日係台風前後，天氣好焗，未拍時已經身水身汗，衫褲都畀啲汗啜到實晒，好難做到動作，同埋嗰日大家都有少少中暑迹象，好靚仔嗰個僱傭兵（莫浩峰）中埋暑添！」飾演僱傭兵的莫浩峰（Sebastian）被網民關注大讚靚仔有型。

張頴康一出場已經相當搶鏡，瘋瘋癲癲的狀態演繹到位，除了眼神嚇人，連串的扭曲肢體動作亦相當吸睛，足證細節位落足功夫。他受訪時坦言為了今次角色下了不少功夫，更親自設計了不少小動作加強感染力，包括不停眨眼、眼神飄忽、面部抽搐及不時發出恥笑聲等：「聽完故事之後，我都諗咗一段時間應該點演，用咗兩、三星期去研究，同埋冇參考其他人演出，自己比較鍾意原汁原味去創作一個角色。」