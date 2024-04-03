鄧麗欣自認犯賤愛自虐　沉醉悲傷之中不願抽身

鄧麗欣（Stephy）在新片《白晝如焚》一人分析兩角，與劉以豪展開一段牽糾纏長達12年的感情，她指電影是一部淒美的輪迴故事：「戲中角色放不下心中的執著，就像帶著過往的怨恨，不停循環，一直走不出這個悲傷的輪迴」。

Stephy指有時憶起片中角色「言貞」和「林音」的悲痛經歷，均會不禁哽咽落淚：「拍攝呢部電影，影響我好大，但我又偏偏喜歡挑戰這樣的演出，都忍不住覺得自己太自虐，好犯賤，唔知點解會咁enjoy演出沉浸喺咁悲傷嘅角色，就好似喺愛情入面，一直要去成為悲劇人物一樣。」

電影拍攝超過兩年，但Stephy情緒仍然相當投入：「之前一度以為自己抽離咗角色。點知喺大銀幕睇番忍唔住喊，感覺全程都唞唔到氣！宣傳時，提起某些重要場景，角色情緒馬上一擁而上，驚嘆自己對角色感受仍然咁深。」早前電影公司舉辦多場優先場，Stephy獲大讚演出再一次進步，到達另一個里程碑。

劉以豪大爆合作前早已留意Stephy，終於望穿秋水等到大銀幕合作的機會︰「一直知道Stephy是相當努力又尋求突破的演員，希望有機會合作。這一次她的角色需要在情緒上處理得很細膩的演員，親身感受到她在處理複雜的角色卻平衡得很好」。他則為電影收起暖男形象，挑戰沉默寡言的陰鬱男生，演出後心情很低落：「所以完成拍攝後，我習慣一定要去剪頭髮，透過這個儀式，好好與角色道別。」