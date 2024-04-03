楊梓菁生B變化大　自爆患媽媽手

打女楊梓菁（Wiyona)去年秘密產子榮升人母，以前舉慣啞鈴，估不到抱BB竟患上媽媽手要做物理治療，產後半年火速修身成功，準備到布吉鍛煉泰拳，為復出打戲作準備。

Wiyona由懷孕、產子，然後迅速修身，過程毫無破綻無被察覺，日前受訪，大晒修身成果，瘦過未生前。提到半歲兒子長得肥嘟嘟十分得意，她表示：「我本身好男仔頭，武打功夫強，做媽咪後發掘有溫柔一面，對住BB時聲線都變柔，原來我唔係一味低沈老牛聲，哈哈！」不過她因為抱BB弄至有媽媽手淪為笑柄。兒子的出現視為天賜禮物，早前她與好友陳樂榣合作推出以兒子Ariel為名的首飾系列，好好記住這份祝福。

對首飾創作興趣愈濃，她今年再下一城，與兩位志同道合好友投資六位數推出自家首飾品牌Marylyn：「名字包括被愛意思，我係大家姐緣故，從小努力搵錢養家，唔識愛自己，唔覺得要為自己打扮。」她續說：「因為過分顧己及人，大家就覺得你唔需要照顧，受委屈就唔開心，唔係要自私，但無理由自己肚餓都要畀飯人哋食。」會定期獎勵自己，正計劃去布吉再練習泰拳，為重投幕前作準備，她指圈中武打女星買少見少，開戲選擇不多，並非好事。又透露有意重開健身室，免費給勞動階層婦女提供拉筋，鍛煉肌肉，宣揚愛自己精神。