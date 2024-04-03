烏克蘭裸模　扮乳牛派奶

烏克蘭索女多，難怪無論喺模特兒或網紅界都會見到佢哋嘅蹤影，只係好似Layana Davis唔單止有索樣，仲要有對令男士流晒口水嘅天然美乳卻係少見，尤其係佢嘅性感乳牛造型更係睇到人慾望高漲！

大展拳腳

咪以為樣索又好身材，就已經滿足晒做模特兒嘅條件，仲要學似Layana Davis身形高挑兼有對長腿，至能夠有機會投身模界之中。事實上，出生於烏克蘭基輔嘅佢，憑住天賦好身材及樣貌，令佢早喺高中時期便已經開始兼職做模特兒。而當時佢覺得如果將來全力喺模界發展，相信可以闖出一番成就，故此大學畢業後，佢隨即跟模特兒事務所簽約，銳意喺時裝模特兒界大展拳腳。

據Layana稱剛開始時，事業發展得相當順利，不但先後為多本歐洲著名時裝雜誌拍攝寫真，又曾到法國、意大利、西班牙等多個時裝展行天橋。不過佢嘅事業卻喺2019年出現阻滯，令佢決定轉投成人模特兒界。

一脫成名

原來當時作為時裝模特兒嘅佢，因為上圍太突出關係，所以喺幾次面試中落選，加上各種原因令佢嘅工作量大減。為咗應付日常支出，加上當時又有唔少男士雜誌及網站問佢有冇興趣拍攝大尺度寫真，經過一番考量後，終於喺2021年決定轉型做成人模特兒。

Layana坦言當時最難過喺心理關口，擔心一脫之後便返唔到轉頭，又怕如果未能一脫成名，未來事業更係岌岌可危。不過以佢索樣及火辣身材，又點會唔受歡迎呢？事實證明佢嘅頭炮露點寫真，不但獲得極高關注，更令佢嘅人氣直線飆升。從此喺裸尸模界打響名堂嘅佢，喺短短兩年時間內影咗超過139輯寫真，唔單止紅遍歐洲，更獲美國著名男士雜誌邀請到洛杉磯影裸照。呢個成績不但令Layana喜出望外，而佢更食住個勢推出OnlyFans帳號，決心喺成人界全力吸金！

Profile

出生地：烏克蘭基輔

身高：177cm

三圍：34F-23-34

憑住過人魅力及火辣身材，轉投裸模界嘅Layana Davis唔單止人氣極速飆升，喺今年初開始全力發展網紅事業嘅佢，更憑住經常分享福利照，而令粉絲量不斷攀升。