鄭伊健開騷再掀集體回憶　特別介紹伯樂屈人開騷

「凍齡男神」鄭伊健日前到澳門舉行「Together 鄭伊健與你在一起音樂會」，邀小師妹「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）做嘉賓，伊健以《Beautiful Day》揭開序幕，與舞蹈員勁歌熱舞《極速》和《全城效應》，抄熱全場氣氛，伊健向台下觀眾揮手打招呼，表示：「好耐無見，我見到你哋呀！」然後他介紹音樂監製陳光榮：「今日唔只係『鄭伊健Together音樂會』，仲係一個音樂調查會，你哋知唔知我呢個朋友係邊個？佢就係陳光榮。我幾乎所有歌都係佢寫，佢除咗寫歌畀鄭伊健，仲係一位作曲家，我嘅歌、好多歌手嘅歌，仲有電影音樂，例如《古惑仔》《風雲》《無間道》。」他並問觀眾，如果陳光榮開電影音樂會會否捧場時，台下反應熱烈齊聲表示：「會！」伊健問點解？觀眾大叫「有你」，伊健大笑說：「可能仲有梁朝偉呢！」。

伊健與陳光榮、Feanna、歌手朱雋言一同演唱《For U & Me》和《心照》，原來Feanna今次是第三次擔任伊健演唱會表演嘉賓，證明深得大師兄寵愛，並獲安排在演唱會上獻唱新歌《I am All Alone》，她清唱其中一段作為與伊健合唱《蟲兒飛》序曲，靚聲震懾觀眾。

伊健演唱《發現》、《同一秒》和《吻感》等多首情歌後，全場亮起星海，非常浪漫，接着一邊唱《Together》一邊給觀眾拋出紀念品，到Encore環節，伊健笑問觀眾：「你哋想聽歌定握手？」台下起哄。他演唱《友情歲月》、《甘心替代你》、《只會因你唱》和《我的歌》等經典金曲後，笑說：「你哋都係鍾意握手多啲喎！」最後以《自動勝利Let’s Fight》演唱會結束。

Feanna受訪時表示：「好開心再次做伊健哥哥演唱會嘉賓，今次係出新歌之後第一次參與演唱會，伊健哥哥好好，喺我完全唔知情之下，綵排嗰陣安排我加入新歌，幫我諗埋出場環節，希望觀眾聽到我現場唱《I am All Alone》時會開心。」跟伊健巡唱表演，Feanna最難忘美國站，她說：「因為我第一次去美國及表演，逗留兩個星期，完成演唱會後，大家都有帶我出去玩，竟然可以將工作建立喺玩樂上，係一件好幸福嘅事。我好想去更多地方，可以唱歌畀唔同地方嘅人聽。我成日問伊健哥哥下一站去邊度唱？佢唔肯講，話到時會通知我！」

Feanna表示希望大家鍾意她的新歌，為回饋歌迷，特別與好朋友研發一款新口味和新造型的Donut，名命『I am not a 窿』，作期間限定。「有我鍾意嘅元素，包括貓仔和士多啤梨味，希望大家買呢款Donut，一邊食一邊聽我嘅新歌。」問她是否地獄廚神？她表示到目前為止炮製過的食物都不難吃，沒有恐怖料理，只是好懶，甚少下廚。「之前在英國讀書自己一個人嘅時候會煮中菜，因為好掛住香港嘅食物，依家返咗嚟有媽咪煮，我好少自己下廚。我會考慮做一日店長，仲可能會整Donut畀大家食，希望大家個肚仔無事啦！」