星玄｜肖雞唐詩詠無緣結識小鮮肉　慘被好友賣甩喺球場門口

今日係4月4日農曆二月廿六，亦係清明節，各位孝子賢孫掃墓祭祖之後，記得要清理好火種。肖雞嘅朋友今日桃花旺，有緣人會埋身，單身人士唔好錯失良機。肖雞嘅唐詩詠自離巢無綫後，工作依然接到冇停手，除咗做網台嘉賓，孖楊詩敏（蝦頭）一齊去日本歌舞伎町搵牛郎傾偈，又秘密為HOYTV飛過英國拍旅遊節目，仲有英國高大靚仔嘅小鮮肉陪玩添，詩詠果然桃花旺呀。

雖然詩詠見到咁多位異性，但日本牛郎就唔太啱佢，英國小鮮肉就因為口音重，再加上原來製作組只係安排詩詠隔Mon望住6位來自英國不同地區嘅小鮮肉，冇準備到同佢哋見面，令詩詠大叫失望。之不過最令詩詠傷心，莫過於佢喺英國當地嘅朋友Kean，竟然自己走去睇波，掉低詩詠喺球場門外，聽住球迷歡呼聲呆等，搞到詩詠笑話：「我終於體驗文化衝擊啦，佢居然為咗球隊，掉低我呢個朋友！」

至於今日幸運星係白羊座，你哋運勢強，工作零阻滯，能夠按自己想法行事。白羊座嘅台灣女星陳喬恩，前年同馬來西亞富二代Alan結婚後，繼續密密拍劇拍戲做到冇停手，但佢再唔係一味工作，反而更加識得喺工作同生活之間取得平衡，早前有Hater話佢拜金，佢即刻反擊話「姊自己賺錢很久了」、「也是見過世面」，陳喬恩由當年螢幕上嘅小女孩，到變成入圍金鐘獎嘅實力派演員，甚至依家按照自己嘅想法行事，安排好所有嘢，難怪陳喬恩面對Hater都可以咁霸氣啦。