【是日通勝】

農曆二月廿六

甲辰年 戊辰月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：置產、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、30、19

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運勢強，工作零阻滯，能按自己想法行事。

金牛座：輸人不輸陣，就算運氣差也不應自暴自棄。

雙子座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

巨蟹座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

獅子座：事業運回升，但待人接物仍需要步步為營。

處女座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

天秤座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

天蠍座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

人馬座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

山羊座：壓力可化為動力，但要提防身心超出負荷。

水瓶座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

雙魚座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）龍 多煩惱

鼠：健康運平平，睡眠質素差，身心疲累。

牛：易被職場上的對手比下去，不可輕敵。

虎：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

兔：多勞多得，工作需要加班是一件好事。

龍：是日沖煞，面對得失不宜太斤斤計較。

蛇：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

馬：精神易緊張，對各種事情都放不下心。

羊：財運跌，貴重物品易遺失，須妥善保管。

猴：有機會跟好友久別重遇，感覺很不錯。

雞：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

狗：貴人助力強，理財投資有了明確方向。

豬：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

「屋老氣退」有甚麼改善方法？

傳統風水學有「屋老氣退，須十五年一小修，三十年一大修」的說法，意思指舊宅因年久，宅氣不足，未能給居住者帶來好的氣場。不過，大家毋須擔心，可通過以下方法提升宅運。

1.裝修換格局

退氣屋的房子格局會影響居住人的生活，合理運用風水學知識，改變原有的房屋格局，把門、窗改在九運的旺方（西南），就能為家宅帶來意想不到的收穫。

2.引入自然光

陽宅風水最講究陽光空氣，房屋陽光不足，往往陰氣過重，會導致家宅不寧，不宜居住，所以房屋可通過擺放黃光枱燈或打開窗戶，引起陽氣，趕走陰晦。

3.暖屋增加人氣

老房子適宜請親朋好友來鬧熱暖屋，或播放歡樂歌曲，多開火煮飯，藉此補充旺氣，這個方法等同於舊時放爆竹。還有一種方法就是燒一壺開水，在屋子的各個角落灑上一遍，也可以起到驅趕陰氣的作用。

4.擺放裝飾品

陰氣重的房屋，在客廳可以使用一些紅色物件作為裝飾，如紅燈籠、紅窗簾、紅色中國結、紅色十字繡等。