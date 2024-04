【暑期電影特輯】「死侍」拍住「狼人」大戰「阿Ken」爭票房寶座

去年暑假,一部《Barbie芭比》(Barbie)電影票房大殺四方,捲走全球14億美元(約109億港元)票房,創造票房神話!事隔1年,今年「阿Ken」賴恩高斯寧(Ryan Gosling)捲土重來再次於今年暑假電影黃金檔期「搶灘」!

《特技狂人》

賴恩高斯寧今次唔扮「油頭粉面」公仔,在新片《特技狂人》(The Fall Guy)中飾演「有血有肉」的亡命特技人。影片是改編自80年代的劇集《霹靂鐵金剛》。全片最大賣點是全片有連場驚心動魄的特技,而部分更是賴恩親身上陣!

故事講述賴恩飾演的特技人Colt因身心健康問題而離開電影界,多年後他為合作過的明星復出任一部大製作的電影做替身,但奈何開拍前明星卻失蹤.....

北美上映日期:5月3日

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》

自荷里活鬼才導演添布頓(Tim Burton)2001年重拍《猿人爭霸戰》之後,《猿人》系列已先後推出了3集電影,而今年暑假將推出第4集《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes),上回提到,嚮往人類與猿人和平共存的猩猩領袖凱撒 (Caesar) 最後難敵一戰,在「凱撒帝國」落幕之前,牠帶領牠的國民移居至綠洲,讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新一集中設定於「凱撒帝國」多年後,猿人成為地球上主要物種.....

北美上映日期:5月10日

《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》

2015年由澳洲老導演佐治米拿(George Miller)執導的瘋狂動作電影《末日先鋒:戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road),片中一幕一幕飛車動作鏡頭令人睇到嘆為觀止,9年後佐治以近80歲高齡再拍前傳《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》(Furiosa: A Mad Max Saga),並由人氣女星Anya Taylor-Joy飾演少女時期的女戰士芙莉歐莎,並有「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)加盟飾演片中大奸角軍閥角色。

北美上映日期:5月24日

《重案夢幻重組再重組》

由荷里活男星韋史密夫(Will Smith)與馬田羅倫斯(Martin Lawrence)合演的動作喜劇《重案夢幻組》(Bad Boys),自首集推出以來一直大受歡迎,轉眼間影片已拍到第4集《重案夢幻重組再重組》(Bad Boys: Ride or Die),並安排於今年暑假黃金檔期上映,絕對是信心十足!今次《重》亦是韋史密夫自2022年《奧斯卡金像獎》「掌摑事件」後拍攝的首部電影,最終會否因事件而影響票房表現?那就要有待揭盅!

北美上映日期:6月7日

《異形:羅穆盧斯》

今年暑假,有「異形」回歸!由《異形》導演烈尼史葛(Ridley Scott)監製的《異形:羅穆路斯》(Alien: Romulus)是《異》系列第7部電影。故事的時間線設定於首集與續集之間發生的故事,以全新人孭飛主演。

北美上映日期:8月16日

《龍捲風暴》

1996年特技災難片《龍捲風暴》(Twister)大受歡迎票房大賣,相隔接近30年,影片被重拍成新版本《Twisters》。新版本以全新陣容包括《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)「劊子手」上位新星Glenn Powell擔正,飾演片中的「追風一族」成員之一,影片預期與原版一樣同樣以超強「龍捲風」特技作賣點!

北美上映日期:7月19日

《死侍與狼人》

去年「票房長勝將軍」超級英雄電影遭遇「滑鐵盧」,多部大作票房口碑皆仆。而「兩大陣營」漫威以及DC均重整旗鼓,今年暑假漫威僅派出一部《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)迎戰,「死侍」向來都大受粉絲們歡迎,今集更找來另一大熱超英角色「狼人」加盟,即令粉絲熱切期待!

除了新一集《死侍》之外,「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)還有另一部新作《再繫「腦」朋友》(IF)於今年暑假檔期上映,同樣備受關注!

北美上映日期:7月26日

【合家歡之選】

《加菲貓大電影》

全新一集「加菲貓」動畫電影《加菲貓大電影》(The Garfield Movie)即將上映,今次除了有漫威(Marvel)兩大男星「星爵」Chris Pratt與「神盾局局長」森姆積遜(Samuel L. Jackson)配音之外,古天樂亦擔任監製一職,今次將會是古仔第2度監製荷里活動畫。古仔表示:「「加菲貓係好多人心目中,由細到大陪伴成長的卡通人物,這部電影亦見證了加菲貓與一家人的成長。很開心有份監製這部電影。」

北美上映日期:5月24日

《玩轉腦朋友2》

迪士尼與彼思每年暑假都會推出動畫新作,今年亦不例外,推出《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2),上集推出後票房口碑皆有好表現,新一集除了繼續有5位「腦朋友」出現之外,還有幾位新角色「阿羨」、「阿厭」以及「阿尷」加入。

至於另一「動畫王國」環球,今年7月亦派出「賣座系列」《壞蛋掌門人4》(Despicable Me 4)迎戰,與迪士尼爭奪暑假票房寶座。

北美上映日期:6月14日