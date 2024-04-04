【暑期電影特輯】「死侍」拍住「狼人」大戰「阿Ken」爭票房寶座

去年暑假，一部《Barbie芭比》（Barbie）電影票房大殺四方，捲走全球14億美元（約109億港元）票房，創造票房神話！事隔1年，今年「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）捲土重來再次於今年暑假電影黃金檔期「搶灘」！

《特技狂人》

賴恩高斯寧今次唔扮「油頭粉面」公仔，在新片《特技狂人》（The Fall Guy）中飾演「有血有肉」的亡命特技人。影片是改編自80年代的劇集《霹靂鐵金剛》。全片最大賣點是全片有連場驚心動魄的特技，而部分更是賴恩親身上陣！

故事講述賴恩飾演的特技人Colt因身心健康問題而離開電影界，多年後他為合作過的明星復出任一部大製作的電影做替身，但奈何開拍前明星卻失蹤.....

北美上映日期：5月3日

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

自荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）2001年重拍《猿人爭霸戰》之後，《猿人》系列已先後推出了3集電影，而今年暑假將推出第4集《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes），上回提到，嚮往人類與猿人和平共存的猩猩領袖凱撒 （Caesar） 最後難敵一戰，在「凱撒帝國」落幕之前，牠帶領牠的國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新一集中設定於「凱撒帝國」多年後，猿人成為地球上主要物種.....

北美上映日期：5月10日

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》

2015年由澳洲老導演佐治米拿（George Miller）執導的瘋狂動作電影《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road），片中一幕一幕飛車動作鏡頭令人睇到嘆為觀止，9年後佐治以近80歲高齡再拍前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），並由人氣女星Anya Taylor-Joy飾演少女時期的女戰士芙莉歐莎，並有「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）加盟飾演片中大奸角軍閥角色。

北美上映日期：5月24日

《重案夢幻重組再重組》

由荷里活男星韋史密夫（Will Smith）與馬田羅倫斯（Martin Lawrence）合演的動作喜劇《重案夢幻組》（Bad Boys），自首集推出以來一直大受歡迎，轉眼間影片已拍到第4集《重案夢幻重組再重組》（Bad Boys: Ride or Die），並安排於今年暑假黃金檔期上映，絕對是信心十足！今次《重》亦是韋史密夫自2022年《奧斯卡金像獎》「掌摑事件」後拍攝的首部電影，最終會否因事件而影響票房表現？那就要有待揭盅！

北美上映日期：6月7日

《異形：羅穆盧斯》

今年暑假，有「異形」回歸！由《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）監製的《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus）是《異》系列第7部電影。故事的時間線設定於首集與續集之間發生的故事，以全新人孭飛主演。

北美上映日期：8月16日

《龍捲風暴》

1996年特技災難片《龍捲風暴》（Twister）大受歡迎票房大賣，相隔接近30年，影片被重拍成新版本《Twisters》。新版本以全新陣容包括《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）「劊子手」上位新星Glenn Powell擔正，飾演片中的「追風一族」成員之一，影片預期與原版一樣同樣以超強「龍捲風」特技作賣點！

北美上映日期：7月19日

《死侍與狼人》

去年「票房長勝將軍」超級英雄電影遭遇「滑鐵盧」，多部大作票房口碑皆仆。而「兩大陣營」漫威以及DC均重整旗鼓，今年暑假漫威僅派出一部《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）迎戰，「死侍」向來都大受粉絲們歡迎，今集更找來另一大熱超英角色「狼人」加盟，即令粉絲熱切期待！

除了新一集《死侍》之外，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）還有另一部新作《再繫「腦」朋友》（IF）於今年暑假檔期上映，同樣備受關注！

北美上映日期：7月26日

【合家歡之選】

《加菲貓大電影》

全新一集「加菲貓」動畫電影《加菲貓大電影》（The Garfield Movie）即將上映，今次除了有漫威（Marvel）兩大男星「星爵」Chris Pratt與「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）配音之外，古天樂亦擔任監製一職，今次將會是古仔第2度監製荷里活動畫。古仔表示：「「加菲貓係好多人心目中，由細到大陪伴成長的卡通人物，這部電影亦見證了加菲貓與一家人的成長。很開心有份監製這部電影。」

北美上映日期：5月24日

《玩轉腦朋友2》

迪士尼與彼思每年暑假都會推出動畫新作，今年亦不例外，推出《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），上集推出後票房口碑皆有好表現，新一集除了繼續有5位「腦朋友」出現之外，還有幾位新角色「阿羨」、「阿厭」以及「阿尷」加入。

至於另一「動畫王國」環球，今年7月亦派出「賣座系列」《壞蛋掌門人4》（Despicable Me 4）迎戰，與迪士尼爭奪暑假票房寶座。

北美上映日期：6月14日