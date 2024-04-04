15歲孖妹姐合JJBABY與韓團aespa同台超興奮

曾參演多部劇集的孖妹童星組合JJBABY，「洋葱式」演技感動人心，曾成為網民焦點。女大18變，現年15歲的孖妹搖身一變，成為跳唱全能的美少女，日前更和超人氣韓團aespa同台演出，熱爆舞台！

JJBABY在《ACE Talent演藝大獎》奪冠後，隨即被YS韓國偶像學院的社長Yong Heo看中，安排她們到韓國的YS總校，在BLACKPINK丶BTS等御用名師指導下，接受全面的出道班訓練。孖妹的過人天分不單獲韓媒注意，去年更在亞洲模界盛事《Asia Model Awards》中，在韓國和韓星安普賢等一起得獎。

大型韓流文化及音樂節KCON於上周六（30日）在香港舉行，焦點之一的Dream Stage環節，是由aespa跳唱《Next Level》，吸引大批粉絲報名參加，希望一圓和偶像同台勁舞的夢想。在大會千挑萬選下，身為YS學生的JJBABY以超卓舞技突圍而出，被安排在Dream Stage環節中，和aespa並列站在首行一起大跳《Next Level》！

JJBABY接受訪問時，說能跟aespa同台演出是非常可貴的經驗，也多得之前在社長Yong Heo安排入讀「出道班」，久經訓練下令舞技得以大躍進，故才能被選中參與Dream Stage環節。「參加預賽前一晚，我哋都有努力練習，並一早瞓覺，希望以最好狀態參賽。知道成功入圍，真係好興奮，好期待踏上舞台嗰一刻。上到台時，聽到好多歡呼聲，又可以同aespa一齊跳，真係好難忘。我哋好希望將來有機會，好似aespa一樣，成為idol之一。」