《火星任務》編劇接棒執導《22世紀殺人網絡5》

由荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）三部曲電影是90年代末、千禧年初的科幻動作經典，電影公司當然不會放過這隻金蛋，到2021年推出《22世紀殺人網絡4: 復活次元》（The Matrix Resurrections），創作系列的美國導演華高斯基姊妹中只有連娜華高斯基（Lana Wachowski）回歸，雖然電影票房與口碑失利，但電影公司仍然宣布開拍第5集！

連娜今次退居監製，由美國男星麥迪文（Matt Damon）主演科幻片《火星任務》（The Martian）的美國編劇Drew Goddard負責執導與編劇，但奇洛去向未知。華納電影部門總裁Jesse Ehrman發出聲明表示：「Drew帶住新意念來華納，我們都相信它是繼續《22世紀殺人網絡》世界的極佳方向，向華高斯基姊妹25年前開始的故事致敬外，亦提供基於他對系列與角色熱愛的一個獨特角度。」

Drew則發出聲明表示：「說《22世紀殺人網絡》改變了電影圈與我的人生絕無誇張，華高斯基姊妹的卓越才華每天也啟發我，我很榮幸有機會說屬於她們世界的故事。」他過往曾執導恐怖喜劇片《屍營旅舍》（The Cabin in the Woods）與黑色驚慄片《賊眉賊眼大酒店》（Bad Times at the El Royale）兩部電影。