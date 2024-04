《火星任務》編劇接棒執導《22世紀殺人網絡5》

由荷里活男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的《22世紀殺人網絡》(The Matrix)三部曲電影是90年代末、千禧年初的科幻動作經典,電影公司當然不會放過這隻金蛋,到2021年推出《22世紀殺人網絡4: 復活次元》(The Matrix Resurrections),創作系列的美國導演華高斯基姊妹中只有連娜華高斯基(Lana Wachowski)回歸,雖然電影票房與口碑失利,但電影公司仍然宣布開拍第5集!

連娜今次退居監製,由美國男星麥迪文(Matt Damon)主演科幻片《火星任務》(The Martian)的美國編劇Drew Goddard負責執導與編劇,但奇洛去向未知。華納電影部門總裁Jesse Ehrman發出聲明表示:「Drew帶住新意念來華納,我們都相信它是繼續《22世紀殺人網絡》世界的極佳方向,向華高斯基姊妹25年前開始的故事致敬外,亦提供基於他對系列與角色熱愛的一個獨特角度。」

Drew則發出聲明表示:「說《22世紀殺人網絡》改變了電影圈與我的人生絕無誇張,華高斯基姊妹的卓越才華每天也啟發我,我很榮幸有機會說屬於她們世界的故事。」他過往曾執導恐怖喜劇片《屍營旅舍》(The Cabin in the Woods)與黑色驚慄片《賊眉賊眼大酒店》(Bad Times at the El Royale)兩部電影。