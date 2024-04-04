辦緊離婚！黃靜茵發文狙擊「小三」承認搞錯人道歉

韓劇《她很漂亮》的女星黃靜茵，曾於3年前與高爾夫球選手出身的企業家李英敦辦理離婚，但之後離奇復合，不過她最終仍難逃婚變厄運，早前承認正展開離婚訴訟，8年婚姻破裂，又明示對方出軌。

今日（4日）她再次於社交網狙擊李英敦，大爆對方偷食嫌疑，她在限時動態發布一名女性的社交網截圖，除了有女方上載的靚相之外，還有對方的發文截圖：「我可能是唯一一個只到曼谷過一晚夜的人，但這是一次難忘的旅行，謝謝你，姜敏秀，李英敦。」

照片中的女性疑似是被黃靜茵發現與李英敦偷食的「小三」，黃靜茵繼續隔空開火：「醜女人，拜託，請嫁給英敦吧！」、「你願意嫁給我丈夫嗎？我發布此內容的原因只有一個，離家出走的英敦，請與我離婚，然後去泰國吧！」

貼文掀起網民熱議後已被刪除，而照片中的女性亦在社交網發文否認自己是「小三」，她表示根本不認識黃靜茵的丈夫李英敦，其好友亦發文指自己的花名是李英敦，並要求黃靜茵作出更正：「我和我的朋友因為她發布的毫無事實根據的貼文而受到傷害。如果你不道歉，我們將控告你誹謗。」黃靜茵隨後已承認自己搞錯，並發文向對方道歉。