Anson Lo做「柴可夫」　睇唔過眼鬧爆車廂纏綿情侶

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）人氣強勁工作不斷，團隊早前完成首次英國站巡唱後，回港便立即為團隊首部電影《12怪盜》四出謝票，當中Anson Lo更走足過百場，除此之外他近日正為電影進行拍攝，又要為團隊美加站巡唱排練，日夜開工休息時間不多，難怪他昨日（3日）現身機場啟程前往美加時明顯面露疲態，更表示要放棄飛機餐，爭取時間於機上補眠。

原來Anson Lo臨飛前仍在趕工，東網記者於前晚（2日）直擊他在觀塘開工。約晚上7時，Anson Lo現身鴻圖道拍攝現場，當時劇組人員正忙於一輛七人車四周架起綠幕，以便之後作後期加工，未埋位的Anson Lo則坐於攝影棚看回播，相信是在看之前所拍下的片段，見他神情嚴肅，似乎正在醞釀情緒投入角色。約15分鐘後，當一切準備就緒，他就從攝影棚步上七人車的司機席正式開始拍攝。

場口講述扮演司機的Anson Lo，正接載一對男女，車程中該對男女卻旁若無人在後座翻雲覆雨，邊駕駛邊從倒後鏡目睹過程的Anson Lo則一臉不悅，未幾終於忍無可忍將車停低，並轉身喝止他們，好事被破壞，男乘客自然相當勞氣，將車費拋下後便氣沖沖下車離開。

除了方便拍攝，亦因為Anson Lo沒有駕駛執照，故車子一直都是原地不動，全靠燈光組人員手持大光燈，在車外來回走動營造行車效果，而攝影師則半趴在鋪上被單的車頭蓋上進行拍攝。整個場口約歷時2分鐘，每當停機Anson Lo便會下車步往攝影棚看回播，期間亦不時聽取導演指示，之後再步回車輛再次進行拍攝。

今次拍攝似乎相當嚴謹，皆因同一場口拍攝了超過20個Take，由晚上7時拍至11時導演仍未收貨，疑因拍攝現場悶熱，停機期間Anson Lo不時以手提電風扇為自己降溫，於攝影棚內亦有吃麵包充飢，坐於車上等待時亦會閉目養神充充電，雖然明顯面露疲態，加上不斷重複拍攝，但他並沒有鬧情緒，每當正式拍攝時即回復精神靚仔樣貌，相當專業！

期間亦出現蝦碌鏡頭，當他轉身向後座乘客喝止時，不慎撥到水潑杆，水潑則將車頭蓋上的被單潑起，幸攝影機與水潑保有一定距離故未被打中，而身手敏捷的攝影師亦即時彈開避過被單攻擊，又與Anson Lo齊齊對視而笑，為沉悶的拍攝現場增添一份歡樂。

另外「教主」現身，其「神徒」（粉絲暱稱）當然會出現，拍攝期間約有20名神徒聚集於對面行人路，不過她們為免騷擾教主拍攝，只是乖乖地默默觀看拍攝而並未有歡呼大叫。