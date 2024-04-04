快速醫肚　大啖新款漢堡

每個人心目中的Comfort Food都有不同，在速食界來講，漢堡應是人氣的美食之一，除了漢堡扒、雞扒或魚柳寺等作主菜，配菜和醬汁亦千變萬化，近日有品牌又有新口味出場，部分店小亦有提限時優惠，總會有一款合你心水。

限定優惠價

一個完美漢堡，由麵包、醬汁和配料都很嚴謹，師傅亦不時有自家秘方。鐵板三文治專門店近日在旺角分店，推出2款限定漢堡包，升級的慢調撕理食肉獸漢堡包，內裏是慢烤的黑豚肉絲配炸洋葱圈和甘藍菜沙律，秘製芝味牛肉漢堡包內的漢堡扒以自家研發的H3特製漢堡醬、車打芝士和蔬菜拼配，味道濃郁，由即日至4月21日，2款漢堡包會按不同日子推出優惠價。另外，因應太古城概念店開幕，客人選擇牛乳軟雪糕和牛乳軟雪糕芭菲杯，可享買一送一優惠。

夢幻粉紅系

富肉汁的漢堡扒加入不同醬汁，可提升香氣和味道。觀塘露營主題餐廳近日推出Loong Pink粉紅夢幻系列，9款食物以粉紅色作主題。引人注目的軟殼蟹牛油果漢堡和手打牛肉寶寶菠蘿漢堡，淋上用紅肉火龍果和他他醬混合的粉紅醬汁，令人眼前一亮。其他還有煙煙三文魚蘆筍Pink汁意粉、墨西哥哥海苔脆片、海苔脆炸雞雞小錘和多款粉紅系的特飲，讓客人沉醉於粉紅滋味。

牛油果做主角

營養豐富的牛油果，除了用來做沙律，還有其他美味配搭。美式連鎖快餐店近日推出牛油果煙肉牛肉堡及牛油果煙肉雞肉堡列，前者以新鮮牛油果、蘋果木熏煙肉配全天然安格斯牛肉芝士漢堡，淋自家製ShackSauce，軟滑肉味濃。後者以炸純天然雞肉配牛油果、煙肉、生菜和醃青瓜，淋牛油奶酪香草蛋黃醬，層次豐富。店子更推出3款限量版牛油果煙肉襟章，客人於線上點餐平台購買牛油果煙肉系列加配任何小食及飲品，獲贈隨機送上的襟章一枚，送完即止。

和風鮮味

加入海鮮的漢堡，別具風味。日本連鎖快餐店於春天再度推出和風明太子吉列蝦漢堡，吉列蝦加入明太子沙律醬、玉子燒、芝士和椰菜絲，一啖咬下去，即時感受到不同的風味，啖啖口感。