漫威電影宇宙將拍新版《神奇4俠》(The Fantastic Four),繼早前宣布主角陣容後,昨日(03日)亦宣布奸角「銀魔」(Silver Surfer)由男版變女版,證實之前傳聞,由Netflix劇《創造安娜》(Inventing Anna)美國女星Julia Garner出演。

於2007年上映的《神奇4俠:銀魔現身》(Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer)現身的銀魔,由電腦特技繪製,背後是擅長肢體演技的美國男星Doug Jones,聲音則由美國男星羅蘭士費斯賓(Laurence Fishburne)提供。