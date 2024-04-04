黃子佼被揭為色情網站高級會員　隨時睇迷藥性侵變態片

台灣主持人黃子佼去年6月捲入#MeToo風波，最近雖然涉性騷擾2女一案，雙方已和解，台北地檢署亦不起訴黃子佼，不過執法部門搜查時就發現，黃子佼係色情網站高級會員，更曾於色情網站購買7部少女性影像，違反《兒少性剝削防制條例》，黃子佼須向公堂支付120萬新台幣（約29萬港元）及寫至少1,200字悔過書。

據台灣消息指，黃子佼於2023年6月19日被控猥褻、偷拍，但佢坦言喺色情網站購買A片時間係從2017年8月8日至2023年7月8日，即黃子佼喺超出＃MeToo事件指控後，仍繼續購買未成年少女性愛影片。

當初揭發佢性騷擾嘅網紅Zofia忍唔住狂轟，對於黃子佼喺被指為「台灣N號房」論壇買少女性愛片一事非常憤怒：「而且他是高級會員，這裏面的影片都是被偷拍的，那些未成年少女的也是！他們都是別人的女兒啊！」佢續轉發新聞內容，內容提到經過實名認證嘅會員，可以擁有更高權限，可以睇到誇張嘅影片內容，包括迷藥性侵、脅迫女童學狗爬、異物塞私密處等影像，令Zofia失控猛鬧：「噁心到令人無法呼吸！」而黃子佼妻子孟耿如今日（4日）發文，宣布取消明（5日）、後天（6日）嘅公開活動。