林峯擔大旗由頭打到尾　胡子彤被伍允龍踢爆面縫足15針

由藝人古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱柏康及蔡思韵主演，洪金寶友情主演，改編自余兒原著小說《九龍城寨》的動作電影《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）定於5月隆重上映，拳拳到肉，打足100分鐘。

電影《九龍城寨之圍城》中有連場緊張刺激的武打動作、單挑對戰、廝殺場面，是次邀得谷垣健治（Kenji）擔任動作指導，為今次演員度身訂造動作場面，演員亦需接受連串動作訓練，資深動作指導洪金寶及古天樂皆大讚所有演員打得好看，是近年難得一見的動作電影，洪金寶說：「武指做得很好，很賣力。」古仔說：「大部分演員由不懂打，訓練到識打，是一件極辛苦的事，一路拍攝看到喜出望外，見到每個人辛苦鍛煉的成果，成為十分好看的電影。」當中包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，四子在戲中齊上齊落，四人聯手惡鬥伍允龍飾演的王九更是重頭戲。

林峯肩負重任，在戲中由頭打到尾的，他說：「其實今次的動作同過往完全不同，我今次是由零開始重新學習，好多謝武指Kenji及其武術團隊，他們真是非常專業的武術團隊，讓我大開眼界，未開拍前我們已訓練一個月，我拍了20多年戲，雖然有多少動作，但今次才是真正的接觸對打，Kenji的要求非常高，務求真實感，一個月的訓練是重拾基本的拳術，我以前沒有接觸過拳擊，完全不知道出拳是這樣，以前是花拳繡腿，今次希望讓認識武術的朋友都認為有真實感，觀眾睇到有衝擊力，Kenji度了很多不同武打招數、方式、場景，我由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面，觀眾不會純粹覺得只是看動作片，今次所有參與的團員都覺得有新的挑戰，讓觀眾感覺到大家好打得。」

首次拍攝動作戲的劉俊謙，要應付打鬥場面，更要臨急學駕電單車，對於如何應付打鬥場面，俊謙說：「拍之前我接受幾次訓練，我自己動作經驗是零，沒有拍過動作片，好大壓力，好驚，我當下很靠動作指導Kenji，以及很專業的武師們，我自己都不知道做得好不好，很依重他們去示範，或指導我如何去做好一點。」

盡力親自完成所有動作的胡子彤在拍ending時，被對手伍允龍踢爆面頰受傷，子彤說：「動作片一定有危險，受傷沒人想，剛巧那一腳踢高了，不好彩發生在我身上，好彩看得到受傷的只是我一個，大家都有大大小小的受傷，好似林峯傷腰及腳，German及謙都有傷，今次剛巧發生我身上只是意外，聯了15針，當時拍緊ending戲，如果拍不到就會影響劇組拍不完，自己有向導演講不好意思，沒想過這樣，聯針後立即返去讓化妝師了解如何處理化妝，看翌日能否來拍攝，不想特別講受傷。」

在四子中武功底子最強的張文傑（飾演四仔）指其角色的武器就是拳腳，他說：「可能就是四仔的力夠猛，我夠大份夠重，導演話我可以夠power打爆石頭，去演繹這種大力，導演與武指研究過四仔究竟有甚麼武器，大家都覺得四仔的武器就是他的雙手及雙腳，我在沒有武器下就是用手腳來硬擋，所以手腳皆是瘀的。」不過他表示每天花3小時化傷妝，加上1小時落妝，反而是最痛苦的事情，因為化妝不能動、不能睡。