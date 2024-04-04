陳國麟沙律共賦同居　睡房藏女友照片：可以成日見

黃紫恩（Jojo）與胡敏芝（Karen）和陳國麟（Doniven）主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》來到「番外篇」，各主持跳出錄影廠，到訪各主持的家居，揭開他們「behind the scene」私人一面。

今晚（4日）一集Jojo與Karen將走訪Doniven屋企，Doniven跟女友張沛樂（沙律）拍拖接近半年，去年聖誕各自在網上貼相放閃，宣示主權。而Doniven亦與沙律共築愛巢，新居遷入不足一個月。Doniven跟過風水師蘇民峰學習風水命理，一入屋他就跟二位女仕介紹，各人就座的地方為全屋風水最好的地方，又大數女朋友「罪狀」，自爆先是砌傢俬嘈交，最後要自己完成︰「好多嘢唔識，又覺得自己好叻，掛衫勾又整到鬼死咁高，話靚喎，依家每次攞衫都要伸直隻手。」

到參觀主人房時，Jojo非常欣賞睡床猛讚好舒服，更即場試彈力，感覺非常滿意。二位女仕又發覺Doniven將與女友的自畫像放在床尾，他解釋︰「放床尾可以成日見到大家囉，是但一個出咗去，只要瞓喺張床，就可以見到大家。」聽落都非常甜蜜。之後Jojo又發現一張寄給沙律的明信片，並讀出內容「老老，我在日本努力工作中，但每分每秒都好掛住你呀！等我返嚟呀！Love you」Doniven接受訪問時表示母親已見過女友沙律，表示非常滿意，他說︰「媽咪話okay呀，幾好。」被問到是否已到談婚論嫁階段時，Doniven表示言之尚早︰「當然未啦，暫時相處下了解吓先。」