陳嘉佳自爆直播帶貨血淚史　最高峰一晚賺800萬

由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（4日）一集主題是「直播帶貨搵真銀？」，邀來陳嘉佳（細細粒）、梁競徽及知識型美容直播主Yoko Tsang擔任嘉賓，大爆內地及香港直播帶貨趣事及辛酸事。近年在內地做直播帶貨做到有聲有色的細細粒，坦言初出道做直播主時反應冷淡，連續三個月每場都只有60多名支持者。盛傳因做直播帶貨賺到盆滿缽滿的她，透露在直播場亦曾遇上不少損手事件：「一盤2,000萬嘅貨，可以最後蝕錢嘅。最常見嘅例子『今日我畀你充值電話費，充100蚊只收你95蚊』，嗰95蚊我要貼架，咁做呢一個action為乜？咪令到我個GMV（成交額）可以到數。我試過60幾蚊嘅朱古力，每盒只賺2個幾，啲錢真喺一毫子、一毫子賺番嚟！」但又坦言一晚最高峰做過800萬生意額，獲梁競徽大讚犀利。

談到做直播主辛酸事，以吃播聞名的細細粒，又坦言為了跑生意額，平均每年喪食至少400隻大閘蟹，坦言食到有陰影。愈講愈起勁的她，又透露曾試過在一個極惡劣環境下做直播，結果嘔足八個小時！細細粒說：「個棚裏面平均45度，我喺裏面嘔咗八個鐘！因為嗰度農村嚟，供電唔夠，連風扇都唔吹得。」梁競徽則指曾為了促銷提子，在超高溫下又唱又跳，結果熱到連「底褲都濕埋」。