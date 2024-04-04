劉以豪獲鄧麗欣「特別照顧」　自爆被對方氣場震懾

素有「台灣最萌男友」之稱的台灣藝人劉以豪與鄧麗欣（Stephy)合作主演的愛情懸疑片《白晝如焚》，二人在戲中飾演情侶。因為二人在開拍前互不認識，但一開鏡就要上演一場愛恨交織的苦戀，劉以豪為此做了不少功課，他坦言事前會跟電影導演商量了解角色的性格特質，並且一到埗就巡視和適應角色的生活環境，好讓自己能夠盡快投入角色當中，亦因為今次飾演的角色性格是比較陰沉，與劉以豪本人陽光開朗的性格完全相反，故他承認該角色極具挑戰性：「跟以往飾演過的角色都不一樣，是自己完全沒有接觸過的類型。」

提到初次與Stephy見面，劉以豪坦言初時見到Stephy有被對方的距離感和強勢眼神所震懾，「因為她的眼神有點勢利，她看過來的時候，有時會感到害怕，而且她拍戲的時候某些陰暗面，都讓我感到很害怕。」不過他又言相處下來，Stephy其實極具親和力，更指自己有被「特別照顧」：「Stephy知道我聽不太懂粵語，她不時會充當翻譯。」更笑言學了一句相當奇怪的粵語「你以為你喺邊個？」。

另外劉以豪亦提到如果有機會，想挑戰拍武打動作片，又指曾為電影進行魔鬼式的特訓，但電影最後因疫情的關係，宣布告吹，大感可惜。