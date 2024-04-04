193快閃油尖旺　遭人潮包圍寸步難行

組合ERROR成員郭嘉駿（193）最近推出了新歌《B出口》，為了讓更多人認識歌曲，日前他前往鬧市進行快閃活動。新歌用上很多香港街道、地標的名字，以記錄這個年代這個時刻的人與事，例如當中包括太子道、花墟、彌敦道及擺花街，而今次快閃歌曲宣傳，193就配合歌曲最後一句「出口見」，特別揀選了地鐵站B出口作為宣傳首站，而他需要拿著印有QR Code的膠板，請大家掃碼聽歌，但一眾粉絲實在太醒目，193到達時現場已經企滿人，結果任務失敗，不過193見現場人數眾多，也送出大禮，在現場揀選粉絲，只要能背出《B出口》，也可得到他的親筆簽名Tee。

有了之前的經驗，在轉戰花墟時，193與工作人員走到人流較少的街道繼續任務，今次他要以$20買一盆花，更要店主聽他的新歌，結果193不但輕鬆達標，他隨後更以他三寸不爛之舌，用一盆花再換到兩盆仙人掌回來。完成任務之時，粉絲也及時趕到，更一度圍住193的座駕高唱《B出口》，場面熱鬧。

第三站193走到彌敦道派宣傳單張，並且要收集途人的Goodbye Kiss，但圍觀的人數實在太多，而且很多人更企出馬路，險象環生。193考慮到安全問題，同時亦唔想阻礙其他道路使用者，所以快速派傳單之餘，他亦主動送出飛吻，不少人此時都回禮向193飛吻，任務也總算勉強完成。去到最後一站擺花街，193本來要送出寂寞擁抱，但他再度被粉絲包圍寸步難行，不過193也想出妙計，將剩餘的宣傳單張，交給粉絲派發，派完就可以得到擁抱和簽名Tee，這個方法也巧妙地將任務完成。

這次快閃宣傳，193坦言沒想過會有這麼多人前來，他說：「黐線，冇諗過咁多人！喺彌敦道係好誇張，要趕住走，因為塞住咗個路口，我原本係要喺嗰度收集3個飛吻，結果最後係收集咗一堆飛吻。好多謝大家好落力幫我宣傳《B出口》，特別喺擺花街，大家拎啲宣傳單張去派，見外國人會講英文，見講國語嘅就講國語，仲落力過我。今次之後可能會再有其他宣傳活動，只要首歌有少少成績或者點擊率夠高，做得好就會有下一次，大家期待一下。」