鹹濕賭局　剝光豬晒冷

「願賭服輸」呢句話經常聽到，通常輸家都要蒙受金錢損失，但如果賠錢變咗陪睡，你又願唔願意賭埋一份？咪以為輸家一定係慘慘豬，若然對手識做，分分鐘覺得有賺添！

人妻的抉擇

人妻好賭成性雖然唔要得，但換個角度睇，有可能成為兩夫妻重拾性福嘅秘訣？想知箇中玄機，睇睇由Naughty America推出嘅《I Have A Wife #85》，自有分曉。片廠搵嚟多位好波之人參演，包括Audrey Miles、Bridgette B，同埋曾經征戰日本AV界嘅Bunny Colby參與，位位嘅外形都相當掂。至於故事內容好有喜劇感，講述佢哋飾演嘅人妻非常爛賭，搞到另一半頂唔住要賭一鋪，若然輸咗，就打本畀老婆入賭場，否則就要喺床上接受大懲罰，結果係點，可想而知啦！

老友的秘密

老友聚頭玩兩手係好平常嘅事，但呢套由Dane Jones出品嘅《The Passion Of Love》，當中嘅脫星之所以要撩朋友開賭局，背後動機一啲都唔單純！影片由Little Caprice、Anastasia Brokelyn、Lovita Fate等多位索女孭飛，故事講述佢哋對青梅竹馬嘅男性友人嗒晒糖，但一直唔敢同對方發生超友誼關係。為咗可以一償夙願，某一晚約埋一齊開賭局，但輸咗要除衫，結果成班男人極速輸清光身上嘅衣服，惟有乖乖就範，上演連場汁液橫飛嘅床戰。

丈夫的懲罰

老公掛住做嘢而冷落嬌妻，有乜嘢計仔可以呢類工作狂乖乖上床交功課？想知答案嘅話，就要睇睇由Zero Tolerance Films出品嘅《Karen's Karma》。故事講述由Rachael Cavalli、Lola Fae、Athena Anderson等巨乳熟女化身嘅人妻，經常獨守空幃，只能夠晚晚自娛，而為咗令沉迷工作嘅老公可以慰藉自己，於是每晚都會同對方打賭，贏咗嘅話，老公就要乖乖上床，用胯下神兵好好滿足自己，好彩人妻賭親都贏，我哋先有好戲睇！