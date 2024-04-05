【是日通勝】

農曆二月廿七

甲辰年 戊辰月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：安床、納財、理髮

忌：出行、嫁娶、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：45、14、03

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

金牛座：事業運強，要好好把握，專注工作有着數。

雙子座：面對未處理好的問題，不放棄就有望解決。

巨蟹座：財運跌，開支超出預算，宜加強節流措施。

獅子座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

處女座：不要亂發脾氣，情緒低落時，應暫停工作。

天秤座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

天蠍座：財運上升，投資有不錯回報，可乘勝追擊。

人馬座：與伴侶必須學會互相信任，否則易有爭執。

山羊座：安守本分，勿越俎代庖，保持低調免惹禍。

水瓶座：接下來的工作雖然多，但仍然能輕鬆應付。

雙魚座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）蛇 易破財

鼠：需和時間競賽，做事拖泥帶水冇好處。

牛：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

虎：運勢好轉，讓你煩惱的事終於獲解決。

兔：尋找真愛不可太被動，以免錯失時機。

龍：事業與財運上升，付出與收入成正比。

蛇：是日沖煞，財運欠佳，投資風險變高。

馬：不可以鬧脾氣，肝火過盛對健康不利。

羊：工作按部就班，易獲上司與同事認可。

猴：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

雞：事業運變好，獲客戶支持，開單冇難度。

狗：財運佳，投資可一試，但要謹慎行事。

豬：不宜先使未來錢，節約開支刻不容緩。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

東方人與西方人

大家都知道，黃皮膚的中國人稱為東方人，而洋人則稱為西方人。東方人的飲食習慣，以稻米與小麥為主食，西方人以肉類為主食。這樣的現象，玄學上有何分析呢？

‧山龍河流水向

亞洲的東面為太平洋，河流主要是由西向東流，風水上叫做，祖龍在西方或西北方，去水口在東與東南，為東方人。至於歐洲的西面是大西洋，河流也是主要由東向西流，風水上叫做，來龍在東或東南，去水口自然在西與西北，為西方人。一般人以歐亞大陸分東西。

‧皮膚體格顏色

西方五行屬金，顏色為白色金色，西方人的膚色為白色；東方五行屬木，顏色為青色綠色。青天之色，也就是藍色。東方人的膚色偏黃，身體偏弱，則常帶有面青青之說法。這也許是一方山水，養一方人。

‧主要食糧

東方五行屬木，東方人主食為稻米小麥，植物五行自然屬木。西方人主食為肉類，牛羊的主食是草，草五行屬木，金剋木，牛羊吃草，猶如金剋木。這樣的生活環境，也應該是天地山河，影響人的飲食文化。