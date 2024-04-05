星玄｜獅子女王菲激罕再展歌喉？網民激動瘋傳跪求天后再開個唱

今日係4月5日農曆二月廿七，幸運星係獅子座，畀自己做啲感興趣嘅事，可以迎來充實嘅一日。天后王菲就係獅子座，佢近年長居北京，好少喺鏡頭前露面，不過一有佢嘅消息，好快就會喺網上瘋傳。好似上年底網上流出一段唱K影片，雖然只係影住屏幕，但就係王菲嘅歌聲，「王菲唱KTV」嘅關鍵字火速登上熱搜，唔少樂迷聽到之後瞬間暴動，至今仲有唔少樂迷將片段再度放上網瘋傳，一班網民留言話希望天后可以再開個唱，有部分就話王菲唔再上台唱歌，但求佢每日上傳一段唱歌片段，可見天后嘅人氣有幾勁。

喺今年2月底，有網友好好彩咁喺機場撞見，喺日本玩完返北京嘅謝霆鋒同王菲，佢哋抵達北京機場後，膊頭貼膊頭咁坐接駁車，王菲仲勁嗲咁拍打霆鋒隻手，隔住個Mon都Feel到甜到漏；日前又有網民喺北京機場捕獲王菲同李嫣，王菲展示自己真實一面之外，都要做啲自己感興趣嘅事呀。

至於肖牛嘅朋友今日財運旺，求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。「牛仔」丁子朗入行後一直默默耕耘，因為參加亞洲超星團，同喺劇集《妳不是她》做男主角，令唔少觀眾眼前一亮，今年初佢喺無綫頒獎禮，仲擔大旗一個人做主持，明顯逐漸得到無綫力捧，工作機會更係接踵而來，丁子朗你要好好把握機會呀。