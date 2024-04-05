楊卓娜直播帶貨　被質疑非法銷售

藝人楊茜堯的家姐楊卓娜不時在社交網直播帶貨，售賣各種生活用品。但昨日有公司發聲明，稱楊卓娜直播出售的韓國面膜，未獲得該公司的授權，認為她是非法銷售，會對此進行調查及根據法律途徑追究責任，又指她出售的該批次面膜臨近到期，該公司已經停售。

楊卓娜昨日針對此事接受訪問時，表示不清楚發生了甚麼事，向自己的供應商查詢後，獲回覆指產品銷售沒有問題，但為了息事寧人，避免捲入糾紛，會將該面膜下架，之後當禮物送給粉絲，她表示：「幾年前已經開始用呢個產品，亦都係同一個供應商，從來冇收過任何公司投訴。我亦都唔係第一次介紹呢個產品，所以都唔明發生咩事。呢個產品亦都曾經由產品商親自邀請我去介紹、試用，之後嘅來龍去脈係佢哋商業上嘅問題，我不便參與，我只係確保我嘅來貨係正貨，保護粉絲們嘅利益。」

自稱你情我願冇欺騙

對於面膜被指是接近到期的產品，楊卓娜表示：「尋晚做特價場，好多產品都係8、9月到期，我哋一開場就講，大家都知，而且臨期產品唔代表係欺騙客戶，我哋好平賣畀客戶，自己亦都係真實用戶，屋企人都用緊，所以好平咁賣畀我嘅粉絲，希望佢哋可以享受到最大嘅優惠。超市都好多臨期貨，只要你情我願，不存在欺騙成分就可以了。」