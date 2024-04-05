陳靜擔心耳水不平衡復發　拍戲捱撻請假數月休養

性感女神陳靜最近與安志杰和伍允龍開拍新戲《無名火》，她於戲中有多場追殺場面，一圓其打女夢。陳靜透露開拍前特地跟武指學藝：「呢幾年有做運動，身手靈活咗，有興趣做打女，所以上堂學畀人撻，亦有學點撻人。（武指有咩評價？）讚我有潛質，希望可以學以致用啦！」去年於半年內拍了兩部電視劇，她認為一年兩部作品最理想，自揭之前為《家族榮耀》開工3個月後，要休息3個月回氣：「拍幾個月就要抖番幾個月，因為身體唔太好，有時好Chur就差啲，唔可以過度。」她又透露自己曾受耳水不平衡困擾，甚至影響工作，令她十分內疚，為免舊病復發，故保持運動及健康飲食。

向韓國猛男取經

日前她與韓國音樂劇《Wild Wild》猛男騷成員會面，請教運動心得，笑說：「最近同大隻仔好有緣分。（最欣賞邊個？）隊長李國榮，聽講佢係全韓國最低體脂嘅男人，食完嘢線條一樣咁分明。」她約定友人下月去睇猛男騷，笑言連朋友的媽咪也託她買飛，問可敢欣賞全祼演出？她說：「咁就冇美感，唔敢睇！」

問到猛男騷成員姜天一、李國榮與鄭漢三對香港女生有何睇法？看過4位「咪神」陳婉衡、高海寧、郭珮文和黃婧靈（波波）的照片後，鄭漢三點名喜歡波波：「睇佢個樣覺得佢好鍾意食嘢，我鍾意喜歡食嘢嘅女孩，而且『波波』韓文發音有啲似『錫錫』，好得意。」其餘兩男則喜歡陳婉衡，李國榮鍾意女生有腹肌，姜天一則覺得其高度和身材與他合襯。3人又欣賞陳自瑤（Yoyo）早前在無綫劇《婚後事》的跳舞片，姜天一大讚性感又刺激，問會否想一齊跳？他說：「好呀！因為我主修現代舞，Yoyo有現代舞感覺，合作跳應該唔錯。」而鄭漢三說：「初初睇有啲怕醜。」李國榮則好奇劇情發展。