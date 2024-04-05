陳嘉佳做好自己　唔怕孤獨終老

藝人陳嘉佳（細細粒）憑着毅力與堅持，於內地帶貨市場闖出一片天，有車有樓，事業暢旺，可惜，愛情卻苦冇着落，現年38歲的她仍守着「A0」之身，本來她都曾經着急過，每年都有向經理人王祖藍、圈中「金牌媒人」林盛斌（阿Bob）放聲氣，可惜，依然一直「冇着落」，不過，現在的她已想通了，決定姻緣「不求人」，順應天命，她謂：「好多好靚、好叻嘅女仔， 最後都選擇單身，唔係因為佢有乜嘢缺點，而係因為命，緣分真係命中注定，上天畀咗一啲嘢我，但可能漏咗一啲嘢，如果我夾硬去強求，一定唔會有好結果，再加上，咁多年單身都慣咗，搞笑啲講一句，未享受過又點會怕孤獨。」

現在科技先進，不少適婚而又未必短時間內結婚的女性會選擇雪卵，但細細粒直言絕不考慮，因崇尚天然，雖然她都喜歡小孩，但不會強求，問她可擔心孤獨終老？細細粒：「唔害怕。」

細細粒工作向來拚搏，為了帶貨曾經試過一年食400隻大閘蟹、100個榴櫣，數量令人咋舌，體重最高峰期更達280磅，幸去年經過一番努力現減至165磅，由超級大肥妹搖身一變成為瘦身達人，問她何解會下定決心減肥？細細粒表示：「王祖藍一直都有迫我去做身體檢查，但我一直拖，直至舊年終於返香港Check，結果當然係無一樣嘢係正常，血壓、糖尿、三甘油脂、膽固醇全部爆錶，係會出事個隻，醫生同我講，我再咁落去無10年命，仲叫我去做切胃手術，我聽到嘅時候真係呆咗，但實在接受唔到（切胃），所以決心減肥。」

與細細粒亦師亦友的王祖藍，去年便為她送上一份度身訂造的禮物，細細粒謂：「佢送咗個減肥營７天團畀我，但可惜，我覺得唔Work，因為喺裏面佢哋只係餓瘦我，我入去住瘦咗7磅，但返出嚟３日肥番7磅，同埋我覺得啲方法怪怪哋。」雖然去減肥營減肥失敗，但卻因此燃起了細細粒對減肥的興趣，瞓身研究各種修身良方，結果成功找出一個最合適自己的方法：「我一粒西藥都冇食過，亦冇餓住減，全因我依家識得健康飲食同配搭，瘦咗亦無反彈。」