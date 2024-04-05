東方日報C1：湯唯「大細超」惹禍　被水兵圍攻

去年橫掃韓國影后獎的內地女星湯唯向來甚少惹是非，但近日其粉絲團隊的內地社交平台被大量「水兵」入侵，瘋狂留言抹黑湯唯，粉絲團隊清理後即採取「24小時制」睇實平台，以免再遭襲擊！抹黑原因有傳是湯唯的人氣惹某女星妒忌，亦有指她偏愛韓國，成為「中槍」原因！

湯唯入行至今，予人感覺親切友善，猶如「和平使者」一樣，但近日卻捲入不少是非，除了換上極短髮造型為內地雜誌拍照，被網民狂踩「醜爆」似男人、仙氣盡失、激似男星鄧超外，日前其粉絲團隊的內地社交平台更遭大量水兵入侵，機器式瘋狂留言抹黑湯唯，指她耍大牌、脾氣壞等，粉絲團隊隨即展開「掃黑」行動，刪除所有抹黑留言，並指之後要24小時睇實平台，不想再有類似事件發生。

內地有傳今次湯唯被抹黑的原因，是有網民不滿她「大細超」，對韓國藝人與內地藝人的態度大相逕庭，早前她跟韓星全智賢於英國時裝周碰頭時攬頭攬頸，翹手合照，但在內地與曾合作的影后周迅出席活動時，卻形同陌路！此外，亦有指湯唯因被某一線女星眼紅她在中韓兩地都甚具人氣，遂搵水兵抹黑打擊一番。事實上，被喻為「韓國媳婦」的湯唯，除了嫁予韓國導演老公金泰勇外，的確非常鍾愛韓國，近日她為位於韓國濟州島的私人藝術博物館和文化中心錄製中文導覽，以柔和的嗓音為參觀者介紹博物館的各種細節，成為「聲」級導遊！

夫妻檔新片有望推出

湯唯自去年憑電影《分手的決心》狂掃韓國影后殊榮後，一直未有新作推出，不過近日傳來好消息，有指由金泰勇執導、湯唯聯同多位人氣韓星朴寶劍、秀智、孔劉、鄭有美、崔宇植等主演的《Wonderland》，有望6月公映，該片早於2021年拍畢，原定2021年下半年上映，但因種種原因延期，由於電影擁超豪華陣容，加上是湯唯與老公金泰勇合作，令不少網民引頸以待，多年來都有追問映期，如今終有聲氣，瞬間成為網上熱話！

查實去年湯唯與朴寶劍為韓國《第44屆青龍電影獎》擔任頒獎嘉賓時，亦曾提及《Wonderland》並預告即將上映，當時湯唯表示：「在新片中，最期待的是秀智和朴寶劍的愛情故事。」又笑言：「電影出來後，朴寶劍應該會有更多的女性粉絲。」該片講述未來人類將研發出「Wonderland」虛擬世界，讓人們能與思念的人重逢，有指孔劉與湯唯片中飾演夫妻，孔劉在湯唯「真．老公」金泰勇面前跟她談情說愛，有網友笑指場面趣怪，相當考演技！

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