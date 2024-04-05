黎紀君食極唔肥　余凱祺入行前是小肥妹

25歲香港新演員余凱祺（Kaylee）和黎紀君（Christy）一同出演高智犯罪新片《查無此人》，電影中由Kaylee飾演的瑜伽老師擔起故事主軸，片中她與瑜伽班學生Christy發展好友關係，但一次重大意外令Kaylee人生逆轉。

Kaylee和Christy這對「密友」有多場對手戲，其中一場是兩人於瑜伽班初邂逅展開FF雙殺，拍攝當日兩位女演員穿着瑜伽裝，由於衣服比較緊身，為保持最佳體態，身形已很slim的Christy在中午放飯時揀了個豬扒飯盒，笑言只能食少少，而身形略帶肌肉的Kaylee就選擇雞飯，但她苦笑「好慘」，因為她只能食雞不食飯，雞還要過水後才可以進食。

當日兩位女演員都有交流keep fit心得，Kaylee稱讚Christy好fit，又瘦又slim，令她很羨慕，而Christy稱拍戲時見Kaylee做瑜伽就知道對方有練開，因為對方動作正宗，反而自己會站不穩，Christy說：「我知Kaylee好努力（keep fit），要做多啲帶氧運動，我自己食細咗個胃，曾經因為拍一套劇要做病人，所以練細咗個胃覺得好work。」Kaylee聞後即笑說：「我係咪應該接一個有病嘅角色？可以快啲瘦！我嘅問題就係超大食，就算好勤力做運動，都成日掛住食好多嘢。」不過Christy覺得Kaylee已經好fit，建議對方可以放鬆點，少食多餐。

其實Kaylee入行前曾經是個體重超過50kg的小肥妹，當時是2016年她中六畢業後，在餐廳做兼職，一向食得但身形偏瘦的Kaylee從沒想過自己會變肥，自任職餐廳後她晚晚和同事吃宵夜，有時又跟朋友聚會吃飯，由早到晚都不停食，結果在短短個多月內，由本來的44kg暴肥到超過50kg，體重直線上升，她亦意識到必須減肥，Kaylee說：「後來正常飲食，有段時間仲刻意減肥，每日1400卡路里，不停做運動，每朝同每晚都跑步，burn卡路里又唔敢食得多，只喺食蛋白質先瘦返，但一完咗又反彈，心理狀態唔太開心，有少少暴食，到依家都喺調理緊自己心態，所以真喺明白點解減肥喺終身課題，依家學pole dance就慢慢再firm啲。」