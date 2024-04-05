黃子佼網購7部少女色情片捱轟　發文道歉：不會再犯

台灣主持人黃子佼，去年6月捲入#MeToo風波，雖然涉性騷擾2女一案，雙方已和解，台北地檢署亦不起訴黃子佼。不過，執法部門搜查時就發現黃子佼為色情網站的高級會員，更曾於色情網站購買7部少女性影像，違反了《兒少性剝削防制條例》。黃子佼須向公堂支付120萬新台幣（約29萬港元）及寫至少1,200字悔過書。事件再度掀起熱議並引起各界抨擊，社交上不同界別人士紛紛發文痛罵。而他的妻子孟耿如亦取消了兩天的公開活動避風頭。

事件持續發酵，黃子佼昨日透過社交平台寫下道歉文，請大家再給他一次機會。他表示：「事發多時，檢方對外界公告偵查結果，他在上個月偵查庭上已虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯，「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯」。他表示，過去不可逆，未來不可知，「但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會」。