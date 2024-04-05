尋根節目爆料史嘉娜祖漢遜原來與一金像影帝有親戚關係？

荷里活性感女神「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johannson）擁有丹麥人血統，父親是丹麥一名建築師，而母親則是猶太人。2017年PBS電視頻道的尋根節目《Finding Your Roots》經調查後發現原來史嘉娜的曾祖父與家人於二戰時期在波蘭華沙一集中營死去。當時她得知後即場哭泣。7年後，同一節目近日就邀請到奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）上節目，結果主持人Henry Louis Gates Jr 發現原來他與史嘉娜有親戚關係！

米高與史嘉娜一直都「大纜都扯唔埋」，2人只是參與過「漫威」（Marvel）電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）中演出過，不過並未有對手戲。當他得知自己是史嘉娜的遠房表哥時表現得好意外，反問主持：「你講笑咋？呢個冇得頂。呢個好有型，真係太有型。」主持表示他們「在4個不同的染色體上共享相同的DNA分支」，他是史嘉娜母親東歐猶太社區那邊的遠房親戚，米高表示好期待下次與史嘉娜見面時「相認」。