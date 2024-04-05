穿戴甲正確使用方式　牢固持久不易掉

不少女生視指甲為第二張臉，除了塗指甲油之外，更會定期gel甲，為指甲換上不同造型。近年日韓開始流行穿戴甲，貪圖其方便易用，能節省呆坐在美甲店的時間之餘，頻繁更換款式又不會對指甲造成傷害，成為了美甲控的新玩意。雖然穿戴甲自然像真，但其持久度絕對不能gel甲相提並論，維持時間短則一天，長則也只有三天，如果想穿戴甲更牢固，不妨參考以下的使用小秘訣。

正確使用穿戴甲

1.開始動手之前，先把雙手清洗乾净，清除指甲的油脂和塵埃。

2.用膠挫清理指甲邊緣的死皮。

3.用磨甲工具以豎直方式輕輕拋磨甲面至霧面，這可以讓甲面更有摩擦力，貼上膠時就會更牢固，不過只需要讓甲面稍微粗糙便可，過度打磨指甲會變薄。

4.用酒精棉片擦拭甲面，確保清除所有殘留油脂，甲面乾爽才可以維持更長時間。

5.選擇與甲面大小相符的果凍膠和甲片，找對位置將果凍膠黏在甲面上，並用力擠壓，讓果凍膠更薄和服帖。

6.最後把穿戴甲和本甲邊緣貼合，由後往前的方式慢慢放下，再用力擠壓30秒即可完成。

即使已經貼好穿戴甲也不好鬆懈，記得貼好後的四至五個小時內不要碰水，也要避免掀起甲面，洗完澡後要用風筒機吹乾開口，讓雙手保持乾爽。如果想更牢固則便可以使用指甲專用膠水，取替果凍膠，這樣便能維持一至兩周以上。